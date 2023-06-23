Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/6/2023), 3 con giáp phúc khí vô biên, gánh bạc tỉ về nhà, giàu sang phú quý đến ngỡ ngàng

Tâm linh - Tử vi 23/06/2023 08:55

Sau 16h30 chiều nay (23/6/2023), những con giáp may mắn có tên trong danh sách dưới đây sẽ giàu sang phú quý hơn người, tha hồ sống trong nhung lụa.

Tuổi Sửu

Trời sinh bản chất tuổi Sửu hiền lành, lương thiện, luôn nỗ lực hết sức mình vì công việc. Những gì họ đặt ra, họ sẽ luôn dốc lòng hết sức để đạt được. Tuy nhiên, con đường tới thành công của con giáp này cũng không dễ dàng gì, họ cũng phải trải qua qua bao khó khăn, trắc trở đủ đường, thế nhưng sau những ngày khổ tận cam lại họ sẽ thu được trái ngọt cho mình. Tuổi Sửu luôn sẵn sàng vượt qua mọi thử thách để chiếm lấy thành công, làm chủ cuộc đời.

Thời gian đầu năm nay có vẻ không mấy thuận lợi với tuổi Sửu, nhưng sang nửa cuối năm họ sẽ được bù đắp, chuẩn bị đón phúc phần mà bề trên ban cho. Sau 16h30 chiều nay (23/6/2023), Sửu sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần quơ tay là có tiền. Mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ. Cuộc đời cứ thể thăng hoa rực rỡ.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/6/2023), 3 con giáp phúc khí vô biên, gánh bạc tỉ về nhà, giàu sang phú quý đến ngỡ ngàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sinh ra vốn đã nhanh nhạy, thông minh hơn người, họ rất biết cách nắm bắt cơ hội, vươn lên nghịch cảnh. Về cơ bản, con giáp này không thuộc đối tượng nghèo nàn. Ngay từ khi độc thân con giáp này đã nắm chắc trong tay cả cơ ngơi đồ sộ, sống trong an nhàn sung sướng. Càng có tuổi, Mùi càng nhận được phúc lộc đầy mình, bạc tiền dư dả, cả đời sung sướng.

Về cơ bản, năm 2023 là năm tuổi Mùi sống đủng đỉnh, thuận lợi, gặp nhiều may mắn. Nhất là sau 16h30 chiều nay (23/6/2023), tuổi Mùi sẽ có những bước tiến không ai ngăn cản được. Sự may mắn đến với tuổi Mùi sẽ giúp họ đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp, công việc phất lên như diều gặp gió, những khoản lời kếch xù ùn ùn kéo đến tận tay Mùi mà chẳng phải tốn công bỏ sức.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/6/2023), 3 con giáp phúc khí vô biên, gánh bạc tỉ về nhà, giàu sang phú quý đến ngỡ ngàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người cầm tinh con Khỉ nhanh nhẹn, tài giỏi hơn người, tuy nhiên họ lại dễ bị người khác ganh ghét, luôn tìm cách hãm hại, thọc gậy bánh xe. Bởi họa tiểu nhân nên nửa đầu năm 2022, tuổi Thân sẽ gặp không ít khó khăn vì kẻ gian quấy phá, bôi nhọ, thất thoát lẫn cả uy tín lẫn thu nhập.

Sau 16h30 chiều nay (23/6/2023), họ mới vực lại phong độ ban đầu, họ sẽ lấy lại những gì đã mất, thậm chí còn gấp hàng vạn lần thời gian trước. Nhờ được quý nhân phù trợ, nâng bước chỉ đường, tuổi Thân sẽ phú quý, giàu sang nối đuôi nhau tìm đến tận cửa, ăn sung mặc sướng, tiêu xài thả ga, đời cứ như ánh hào quang chói lọi, muốn khổ cũng không được.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/6/2023), 3 con giáp phúc khí vô biên, gánh bạc tỉ về nhà, giàu sang phú quý đến ngỡ ngàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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