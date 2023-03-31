Trúng số độc đắc sau 16h ngày hôm nay (31/3/2023), Thần Phật phù trợ, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, vận trình tài lộc đột phá, tích lũy được nhiều tiền của

Tâm linh - Tử vi 31/03/2023 07:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây thoát khỏi vận đen, vận trình tài lộc đột phá, tích lũy được nhiều tiền của sau 16h ngày 31/3/2023.

Tuổi Mão

Sự thông minh và nhanh trí giúp cho người tuổi Mão sẽ dễ dàng giải quyết được mọi rắc rối trước mắt. Song, không phải lúc nào cũng tự thân giải quyết mọi việc mà hãy nên kết nối với tập thể đạt hiệu quả tốt nhất trong công việc.  Song, con giáp này cần phải hết sức thận trọng trước những quyết định liên quan đến đầu tư, kinh doanh để tránh mất tiền oan uổng. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này hạnh phúc, viên mãn. Tam Hội cục trợ mệnh đem đến cho bạn với nhiều điều ngọt ngào, ấm áp trong tình yêu. Dù rằng cả hai không dành cho bất kỳ cửa chỉ âu yếm nào nhưng thay vào đó là sự chân thành mà mình có. 

Trúng số độc đắc sau 16h ngày hôm nay (31/3/2023), Thần Phật phù trợ, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, vận trình tài lộc đột phá, tích lũy được nhiều tiền của - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình người tuổi Dần sẽ tỏa sáng rực rỡ. Người làm công ăn lương thì được cấp trên nâng đỡ, hậu ái, có cơ hội thăng quan tiến chức. Hơn nữa, năng lực của bạn cũng rất ổn nên đồng nghiệp cũng không vì những thành tích của bạn mà ghen tị. Bên cạnh đó, con giáp này gặp được nhiều may mắn, giúp cuộc sống của bạn trong thời gian tới thăng hoa, sự nghiệp, tài vận đều được cải thiện lên tầm cao mới.

Thủy sinh Mộc bù đắp cho người cầm tinh Hổ chuyện tình cảm khá bình yên. Đôi lứa gần như không xảy ra bất cứ khúc mắc nào đe dọa mối quan hệ. Cả hai đều chủ động nhường nhịn đối phương khi có tranh cãi nên tránh được việc nói lời tổn thương người kia.

 

Trúng số độc đắc sau 16h ngày hôm nay (31/3/2023), Thần Phật phù trợ, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, vận trình tài lộc đột phá, tích lũy được nhiều tiền của - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận may ập đến dồn dập nên người tuổi Thân trở thành một trong 3 con giáp may mắn nhất trong thời gian tới. Những người tuổi Thân được cát tinh nâng đỡ nên vận khí tăng tiến mạnh mẽ, Thân làm gì cũng suôn sẻ, muốn gì được nấy, đời sống vật chất khá sung túc, tiền hết lại có. Do đó, con giáp này sẽ tạm biệt khó khăn trước mắt và tài vận sa sút trước kia, từ đây tài lộc bắt đầu quay trở lại hanh thông hơn.

Bên cạnh đó, con giáp này vốn thông minh, tài giỏi, nên khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa và biết phát huy khả năng của mình thì nhất định sẽ có được cuộc sống viên mãn. Bên cạnh đó, Thần Tài cũng chiếu cố tuổi Thân hết mình, thời gian tới công việc suôn sẻ, tài vận nhất định dồi dào.

Trúng số độc đắc sau 16h ngày hôm nay (31/3/2023), Thần Phật phù trợ, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, vận trình tài lộc đột phá, tích lũy được nhiều tiền của - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 31/3/2023 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 31/3/2023 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 31/3/2023 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt.

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