Thời gian qua quả thật không hề dễ dàng với những người tuổi Thân nhưng chỉ cần bước vào ngày mai (15/11), Thân sẽ được 2 chòm sao may mắn Thiên Khôi và Văn Xương chiếu sáng. Nhờ vậy mà bạn sẽ nói lời tạm biệt với cuộc sống nghèo khó, có cơ hội để đổi đời, tài lộc hanh thông. Thậm chí, nếu bạn nắm bắt tốt cơ hội thì đúng là một bước lên mây, cuộc sống về sau ít phải lo nghĩ về tiền bạc.

Cuộc sống của người tuổi Thân thay đổi hoàn toàn, do được phúc tính phù hộ nên vận may liên tiếp kéo đến với con giáp này. Sự nghiệp thăng tiến, tình cảm thăng hoa, thu nhập tăng gấp đôi gấp ba. Đây chính là thời gian may mắn nhất năm của người tuổi Thân trong năm nay.

Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng con đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ cực kỳ hanh thông trong ngày mai (15/11). Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra.