Trong vòng 5 ngày tới (14, 15, 16, 17, 18/9), 'Thần Tài báo mộng giàu sang', 3 con giáp dễ dàng gặp may mắn, công danh sáng chói, 'tắm mát bởi mưa tiền', đổi đời thành tỷ phú

Vận may của người tuổi Thìn được phục hồi và nhận được nhiều may mắn, tài lộc so với một năm ảm đạm 2016. Nhờ có quý nhân phù trợ cộng với sự giúp đỡ của bạn bè, gia đình giúp cho con đường sự nghiệp công danh của bạn lên như diều gặp gió.

5 ngày tới, người tuổi Thìn sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố liên tục. Điều đó dẫn đến không chỉ đường công danh của họ phất lên, mà của cải tiền bạc cũng ngày càng dồi dào. Tuy nhiên sẽ có khá nhiều người ghen tỵ với thành công của bạn, do đó người tuổi Thìn cần thận trọng trong từng câu nói, ứng xử ôn hòa khi trò chuyện với người khác, đối với những tin đồn thất thiệt thì nên im lặng, thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất.

Với những ai đang ấp ủ cho mình những dự định, kế hoạch đây chính là thời cơ chín muồi để biến chúng thành ý tưởng khả thi nhằm nhanh chóng thu tài lộc về nhà. Vận trình đang lên, con giáp hãy tận dụng triệt để cơ hội để đạt được những thành tích cao trong sự nghiệp.

Tài vận bừng sáng, nếu biết cách tích lũy thì cuối năm mua nhà mua xe, hưởng thụ cuộc sống sung túc là điều trong tầm tay.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là những người giàu sang phú quý, hơn ai hết họ biết nắm bắt số phận của mình trong tay. Một điều đáng ngạc nhiên là 80% sự giàu có của người tuổi Hợi không phải do số phận mà do những nỗ lực tay trắng làm nên.

Đối với họ, giàu có chỉ là vấn đề thời gian. Theo đó, bản mệnh sẽ có tài lộc vượng, làm đâu thắng đó. Những người làm ăn kinh doanh có cơ hội gặp gỡ được nhiều đối tác uy tín - Ảnh minh họa: Internet

5 ngày tới, những người tuổi Hợi sinh ra là để chinh phục thử thách và họ bị cuốn hút bởi những khát vọng lớn mà họ đặt ra. Đối với họ, giàu có chỉ là vấn đề thời gian. Theo đó, bản mệnh sẽ có tài lộc vượng, làm đâu thắng đó. Những người làm ăn kinh doanh có cơ hội gặp gỡ được nhiều đối tác uy tín.

Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, cơ hội thăng chức, tăng lương đã đến rất gần. Vận quý nhân khởi vượng nên tài lộc cũng được khai mở. Trong thời gian này người tuổi Hợi sẽ có quý nhân phù trợ nên con giáp này sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Ngọ là người ưa tự do, giàu nghị lực và đầy nhiệt huyết. Họ sống tình cảm, dĩ hòa vi quý và luôn thấu hiểu cho những người xung quanh.

Dù không quá tham vọng, không ôm hùng tâm to lớn nhưng họ lại được hưởng nhiều phúc đức trời ban, làm gì cũng có quý nhân bên cạnh phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

5 ngày tới, người tuổi Ngọ thể hiện được mình có tinh thần trách nhiệm, nói được, làm được. Dù không quá tham vọng, không ôm hùng tâm to lớn nhưng họ lại được hưởng nhiều phúc đức trời ban, làm gì cũng có quý nhân bên cạnh phù trợ, chẳng may gặp phải trắc trở thì cũng chỉ là trong giai đoạn nhất thời.

Thời gian gần đây, con giáp này không thu hút được nhiều tài lộc, dễ gặp điềm xui trong công việc. Những khó khăn khiến họ khá căng thẳng và áp lực. Nhưng từ 5 ngày tới, sẽ có nhiều chuyện vui đến với con giáp tuổi Ngọ, bản mệnh hãy chuẩn bị đón bước chuyển mình trong thời gian tới đi nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.