Trong vòng 2 tuần đầu tháng 8 dương lịch, 3 con giáp có thời vận tươi tốt, may mắn gấp bội, vàng bạc đầy nhà, cuộc đời êm ấm không ai bằng

Hỏa sinh Thổ cho thấy bản mệnh luôn tìm cách thấu hiểu suy nghĩ và cảm nhận của con cái mình. Đôi bên thường xuyên tranh thủ thời gian rảnh rỗi để giao lưu, trò chuyện. Bạn không bao giờ dùng roi vọt với con cái dù chúng có làm điều gì trái ý mình đi chăng nữa.

Con giáp tuổi Dần

Trong vòng 2 tuần đầu tháng 8 dương lịch, người tuổi Dần được cát tinh Thực Thần che chở nên tài vận rất vượng. Cát thần này sẽ trợ lực cho người làm kinh doanh buôn bán thêm phát tài phát lộc. Vận may đến từ những thời điểm rất tình cờ, cơ hội kiếm tiền không phải ai cũng có thể nhìn thấy và biết cách tận dụng, nhưng hôm nay bản mệnh có thể làm được điều đó.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cũng nên tập trung vào kinh doanh lĩnh vực mình có nhiều lợi thế nhất trước khi mở rộng ra thêm ở nhiều lĩnh vực khác. Nếu chưa thực sự đạt được bước tiến mang tính quyết định thì tốt nhất chớ nên ôm đồm quá nhiều thứ cùng một lúc kẻo cuối cùng lại thành xôi hỏng bỏng không.

Con giáp tuổi Thân

Trong vòng 2 tuần đầu tháng 8 dương lịch, tuổi Thân được Chính Tài tương trợ nên khá chăm chỉ cày cuốc, công danh sự nghiệp, tiền lương của tuổi này trong ngày mới khá rộng mở. Đặc biệt những người thừa kế sự nghiệp từ gia đình sẽ gặp rất nhiều tin vui bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ Lục Hợp cục nên vợ chồng cảm thông cho nhau, thấu hiểu, sống thiên về tình cảm, biết cách chăm lo gia đình nhỏ. Tuổi này đi ra ngoài cũng hay được người khác giúp vì tính tình lương thiện, nhanh nhẹn.

Ngoài ra trong thời gian này, tuổi Thân có điềm báo hao tài, tốn của do Hỏa khắc Kim. So với điều kiện tài chính hiện tại của con giáp này thì khoản tiền đó cũng là một khoản khá lớn. Vì vậy con giáp này làm gì cũng phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!