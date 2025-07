Lời hẹn dang dở của người bố mặc áo phao cứu con trong vụ lật tàu ở Hạ Long

Thời điểm tàu bị lật úp, cháu Minh ở trong khoang đóng kín bằng cửa kính. May mắn, nước không ngập toàn bộ phòng nên bé trai vẫn có khoảng trống để thở. Sau 3 tiếng bám trụ, cháu Minh được lực lượng cứu hộ tìm thấy và đưa vào bờ an toàn.

Khoảnh khắc đội cứu hộ đưa thi thể nghi của anh T. vào bờ - Ảnh: Báo Dân trí

Những ngày qua, người thân, bạn bè của anh T. sống trong thấp thỏm và chờ đợi một phép màu. Đáng tiếc, điều này đã không thành sự thật.

Anh Tấn – bạn thân của anh T. - chia sẻ, mỗi lần có thông tin phát hiện thi thể nạn nhân ngoài biển, cả gia đình lại nín thở, hy vọng rồi lại thất vọng. "Ba tuần trước tôi gặp T. tại quê nhà ở Ninh Bình. Trong buổi hội ngộ ngắn ngủi, T. hẹn tôi dịp nghỉ lễ 2/9 sẽ tụ họp, hàn huyên.

Đáng tiếc là ước hẹn bình dị đó mãi mãi dang dở. Trong tâm trí, tôi luôn nhớ hình ảnh T. là người bạn hiền lành, hoà đồng, vui vẻ", anh Tấn xúc động nói.

Theo anh Tấn, trước khi xảy ra vụ việc, T. làm ở công ty xây dựng còn vợ mở nhà hàng kinh doanh ăn uống. Anh T. cũng vừa trải qua đợt phẫu thuật tuyến giáp. Gia đình anh T. có 4 anh chị em. Hơn 20 năm trước, anh cả của anh T. qua đời do điện giật trong một lần sét đánh trúng nhà. Nhiều năm qua, anh T. là con trưởng, sống rất có trách nhiệm với gia đình.

"So với anh em trong nhà, vợ chồng T. có thu nhập ổn định hơn, là trụ cột về kinh tế. Bố của T. bị tai biến đã nhiều năm, còn mẹ mắc bệnh ung thư. Con trai qua đời, hai bác mất đi chỗ dựa rất lớn", anh Tấn chia sẻ.

Anh T. và vợ cùng con gái ra đi mãi mãi. bé Nhật Minh sống sót sau khi được đội cứu hộ tìm thấy trên tàu - Ảnh: Báo Dân trí

Chị Trang, chị họ của anh T. xúc động cho biết, ngay khi nhận được thông tin tìm thấy thi thể trôi dạt ngoài khơi, gia đình chị đã tức tốc xuống Quảng Ninh từ 16h ngày 26/7 để nhận dạng. Theo chị Trang, cháu Minh - con trai anh T. đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục theo dõi và điều trị. Sau khi tình hình sức khoẻ ổn định cháu sẽ chuyển đến sống cùng cậu ruột.

"Gia đình, người thân và bạn bè của bố mẹ Minh sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ con. Chúng tôi chỉ mong con sớm ổn định tâm lý, vượt qua cú sốc để trở lại với cuộc sống đời thường", chị Trang nói.

Theo chị Trang, sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng, kể cả những người chưa từng gặp mặt khiến gia đình chị rất xúc động và biết ơn. Đây là động lực rất lớn để gia đình vượt qua cú sốc.

Thiếu tướng Trần Văn Phúc, giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh (áo trắng), thăm hỏi, động viên gia đình cháu - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sáng 19/7, trong chuyến du lịch ở Hạ Long, do chưa nhận được phòng, anh T. cùng vợ và 2 con đi chơi ở bảo tàng Quảng Ninh và mua vé tham quan vịnh. Lúc con tàu chưa gặp nạn, nam du khách gửi ảnh chụp ở Hạ Long cho người thân, không ai có thể ngờ đó là khoảnh khắc cuối cùng.

Ngày 25/7, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin Thiếu tướng Trần Văn Phúc, giám đốc Công an tỉnh, đã tới Bệnh viện Nhi trung ương (Hà Nội) thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho cháu H. (10 tuổi), một trong những nạn nhân may mắn sống sót trong vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh QN-7105.

Thiếu tướng Trần Văn Phúc chia sẻ trước hoàn cảnh đặc biệt của cháu và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, đồng thời động viên cháu nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định tinh thần và sức khỏe để tiếp tục học tập, trưởng thành.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định lực lượng Công an Quảng Ninh không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự mà còn luôn đồng hành, sẻ chia với những số phận kém may mắn.

Thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Thiếu tướng Trần Văn Phúc đã trao số tiền hỗ trợ 200 triệu đồng và nhận đỡ đầu cháu đến khi trưởng thành.

Cháu H. hiện trú tại Hoàng Mai (Hà Nội), là học sinh Trường tiểu học Chu Văn An.