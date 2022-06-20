Trong tuần mới này (20/6 - 26/6): Nguyên khí dồi dào, 3 con giáp có tài lộc tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', các dòng tiền bất ngờ đổ về, của cải không ai sánh bằng!

Bên cạnh đó, do có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ có thể đón lộc đầu năm từ quý nhân phương xa. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản , cổ phiếu, trái phiếu... Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước.

Trong tuần mới này (20/6 - 26/6), công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn một tuần mới bội thu.

Tuần mới này mang tới nhiều điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, mở rộng kinh doanh của tuổi Ngọ. Những ai mới khởi nghiệp cũng hứa hẹn có được dòng tiền lớn đổ về. Do đó, thời gian này là cơ hội hoàn hảo để xúc tiến các dự định bấy lâu, bạn cần tập trung cao độ nếu không muốn lỡ mất những gì được xem là lợi thế của mình.

Bên cạnh đó, những ai đang có ý định muốn học hỏi về các lĩnh vực đầu tư thì có thể bắt đầu các bước khởi động của mình đi nhé.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn không chỉ rất dũng cảm mà còn rất hiếu thảo. Họ luôn tốt với gia đình và chăm sóc người yêu chu đáo. Vì vậy, con giáp này sẽ được nhiều người ủng hộ và đón nhận hơn trong cuộc sống. Người tuổi Thìn cũng làm ăn phát đạt, giành được mục tiêu như ý muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, trong tuần mới này (20/6 - 26/6), mọi mặt trong đời sống của con giáp tuổi Thìn đều khá suôn sẻ. Từ đây đến cuối năm, cuộc sống của họ càng ngày càng khởi sắc, dù thế nào cũng đạt được thành tích tốt, kiếm được nhiều tiền hơn, ít phiền muộn hơn.

Con giáp tuổi Thìn cũng nắm bắt nhiều cơ hội phát triển chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Họ sẽ phát huy hết năng lực để thành công nhanh chóng trong lĩnh vực họ đảm nhiệm, nhanh chóng tích lũy tiền bạc.

Đồng thời, người tuổi Thìn cũng dành được tình yêu như ý, sống cuộc sống thành đạt, hạnh phúc.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nổi tiếng kiên trì, một khi quyết định việc gì sẽ quyết tâm theo tới cùng, trưởng thành cũng nhanh chóng. Trong tuần mới này (20/6 - 26/6), những người sinh ra trong con giáp này sẽ đón nhận liên tiếp các vận may khác nhau. Vận đào hoa của họ rất tốt, quý nhân cũng xuất hiện lần lượt.

Ảnh minh họa: Internet

Trong 7 ngày này, vận đỏ của tuổi Dần sẽ được mở ra. Nếu biết nắm bắt thì cơ hội giàu có sẽ ập đến đối với họ. Mặt khác, trong tuần mới này người tuổi Dần còn có thể có bất ngờ lớn liên quan đến đường tình duyên.

Tuy nhiên, có một điều tuổi Dần cần chú ý là dù bận rộn đến đâu thì cũng cần dành thời gian để về thăm cha mẹ, cho bản thân chút thời gian thư giãn. Trong thời gian sắp tới, chỉ cần họ giữ được sự kiên trì nỗ lực của mình thì không lâu sau đó, phúc khí sẽ gia tăng gấp bội.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm