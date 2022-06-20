Trong tuần mới này (20/6 - 26/6): 4 con giáp có đường công danh rộng mở, hứa hẹn thăng quan tiến chức, phất lên giàu có trông thấy

Con giáp tuổi này sống không an phận, có nhiều ước mơ. Họ không ngại khó, ngại khổ. Chỉ cần được trao cơ hội, con giáp này sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu. Trong công việc, con giáp này chăm chỉ, chịu khó và có trách nhiệm.

Trong tuần mới này (20/6 - 26/6), đường công danh sẽ vô cùng sáng và phát triển mạnh với người tuổi Sửu. Bạn có thể được tăng lương, nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong công ty.

Thời gian trước bạn vất vả bao nhiêu thì bây giờ lại có đường công danh thênh thang bấy nhiêu. Không chỉ vậy, bạn còn có quý nhân phù trợ nên công việc ngày càng phát triển vững chắc hơn.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính tình hiền lành, nói ít làm nhiều. Trong công việc, họ can đảm, liều lĩnh và quyết đoán. Họ thường có thể đưa ra những quyết định đúng trong thời khắc quan trọng nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Trong 7 ngày tới, tuổi Mùi có tầm nhìn xa trông rộng, có kế hoạch để đạt tới mục tiêu mà bản thân đã đề ra. Ngoài ra, con giáp này còn có vận quý nhân vượng nên đường tiền tài nhờ đó cũng rộng mở thêm vài phần. Trong thời gian tới, tài lộc của người tuổi Mùi vượng hơn thấy rõ.

Bạn thực sự nỗ lực và đạt được những thành tích tốt, vì vậy cấp trên dường như sẽ cân nhắc bạn vào những vị trí tốt với mức thu nhập ổn định hơn. Hãy nắm bắt cơ hội của mình và thành quả đạt được sẽ vô cùng rực rỡ. Không chỉ vậy, bạn còn gặp được quý nhân phù trợ, việc khó khăn có thể vượt qua dễ dàng, thậm chí là thuận lợi. Sắp tới, bạn hãy nắm bắt cơ hội của mình vì cơ hội không phải lúc nào cũng xuất hiện.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn có tính cách nhân hậu, hiền lành, thích giúp đỡ người khác. Trong số 12 con giáp, tuổi Hợi được Ngọc hoàng ưu ái, ban nhiều phước lành. Do đó, cuộc sống có khó khăn đến mấy cũng sẽ nhanh chóng vượt qua nhờ sự trợ giúp của các quý nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới (20/6 - 26/6) dự báo, tuổi Hợi sẽ cảm nhận được vận may lội ngược dòng, cuộc sống càng ngày càng thăng hoa hơn. Hứa hẹn mang lại cho Hợi nhiều cơ hội tốt.

Trong tuần mới này, tuổi Hợi sẽ có cơ may kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người tuổi Hợi hãy biết nắm bắt thời cơ, tận dụng triệt để những gì mình đang có Hợi sẽ thăng tiến ngoạn mục, có số dư tài khoản lên đến hàng trăm triệu đồng.

Với tính cách chịu thương chịu khó, tài vận của con giáp này trong thời gian tới sẽ phát triển tốt, sự nghiệp vững chắc, gia đình cũng được "thơm lây".

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ hiền lành nhưng nội tâm vốn dĩ mạnh mẽ, lại không ngừng theo đuổi sự giàu có và quyền lực. Vì thế trong cuộc sống họ luôn nỗ lực và cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Hầu hết người tuổi Tỵ đều gặt hái được thành công hơn người ở một giai đoạn nhất định nào đó trong cuộc đời.

Ảnh minh họa: Internet

Trong tuần mới này (20/6 - 26/6) nếu biết nắm bắt thì những người tuổi Tỵ không sợ nghèo khó, ai đã giàu sẽ càng giàu hơn. 7 ngày tới đây, tuổi Tỵ có thể nhận tin vui liên tiếp, đặc biệt trong sự nghiệp. Bạn làm gì cũng thuận lợi, có nhiều cơ hội để ghi được dấu ấn lớn với cấp trên. Tuy rằng, trước khi lên đến đỉnh cao của thành công, tuổi Tỵ buộc phải trải qua thử thách, nhưng có như thế sự thành công mới bền vững lâu dài.

Trong thời gian tới, tuổi Tỵ sẽ có thần tài chiếu cố nồng hậu, vận may cũng lội ngược dòng, đụng đâu có tiền đó. Chưa hết, nếu họ biết đầu tư kinh doanh thì sẽ càng giàu có, tiền vào như nước.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm