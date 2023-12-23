Trong thứ 7, Chủ nhật cuối tuần (23/12 - 24/12), 3 con giáp tài vận thăng hạng, tiền phất lên vù vù, ôm hết của cải thiên hạ, giàu sang sung sướng

Tâm linh - Tử vi 23/12/2023 08:26

Trong 2 ngày cuối tuần, những con giáp sau đây vận trình lên hương, may mắn dồn dập.

Tuổi Thân

Trong 2 ngày cuối tuần, người tuổi Thân vận trình lên hương, may mắn dồn dập. Sau bao vất vả, con giáp có cú lộn ngược dòng ngoạn mục, từng bước chạm vào đỉnh cao danh vọng, công danh vẻ vang.

Tuổi Thân có cơ hội chứng minh năng lực của bản thân, được cấp trên và đồng nghiệp ngưỡng mộ. Từ thời gian này, bản mệnh càng chăm chỉ thì công việc, tài lộc càng tăng tiến, cuộc sống viên mãn hơn rất nhiều.

Trong thứ 7, Chủ nhật cuối tuần (23/12 - 24/12), 3 con giáp tài vận thăng hạng, tiền phất lên vù vù, ôm hết của cải thiên hạ, giàu sang sung sướng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu được Cát tinh phù trợ nên gặp nhiều may mắn, có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp trong 2 ngày cuối tuần. Nếu làm kinh doanh, sự nhạy bén mệnh giúp túi tiền của con giáp này ngày càng rủng rỉnh hơn.

Người tuổi Sửu độc lập, tự tin nên từng bước chinh phục khách hàng, mang về lợi nhuận khổng lồ. Còn nếu là người làm công ăn lương, Sửu được cấp trên tin tưởng, thuận lợi thăng quan tiến chức. Đường tình duyên rực rỡ, người tuổi Sửu độc thân có thể tìm được nửa kia của đời mình.

Trong thứ 7, Chủ nhật cuối tuần (23/12 - 24/12), 3 con giáp tài vận thăng hạng, tiền phất lên vù vù, ôm hết của cải thiên hạ, giàu sang sung sướng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất chính là con giáp may mắn trong 2 ngày cuối tuần. Nếu là người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, con giáp có được nhiều cơ hội lớn giúp mở rộng công việc làm ăn, khai trương chi nhánh, thu về lợi nhuận khổng lồ.

Nếu là người làm công ăn lương, Tuất được cấp trên tín nhiệm mà giao cho đảm nhận những vị trí quan trọng, lương thưởng nhân lên gấp 3,4 lần. Gia đạo của tuổi Tuất không có nhiều biến động. Các thành viên trong gia đình đều khắn khít và hòa thuận khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trong thứ 7, Chủ nhật cuối tuần (23/12 - 24/12), 3 con giáp tài vận thăng hạng, tiền phất lên vù vù, ôm hết của cải thiên hạ, giàu sang sung sướng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thứ 5 túi tiền nặng trĩu, thứ 6 tài khoản nhảy số không ngớt, 3 con giáp chớp lấy thời cơ vàng, đại phát lộc phát tài

Thứ 5 túi tiền nặng trĩu, thứ 6 tài khoản nhảy số không ngớt, 3 con giáp chớp lấy thời cơ vàng, đại phát lộc phát tài

Thần Tài mở kho phát lương, đúng thứ 5 và thứ 6, 3 con giáp may mắn sau đây làm đâu thắng đó, hanh thông, may mắn khó ai bì kịp.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tuần tử vi ngày 23/12/2023 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 7 giờ 19 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 7 giờ 22 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 7 giờ 24 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 7 giờ 26 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 42 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 8 giờ 26 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 9 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng