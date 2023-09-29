Trong ngày 1, 2, 3, 4 tháng 10/2023: Tài lộc 'bám chặt không thôi', 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 29/09/2023 14:57

Vận may của 3 con giáp này sẽ ập đến trong ngày 1, 2, 3, 4 tháng 10/2023, công việc bất ngờ suôn sẻ thuận lợi, tài vận tăng không ngừng.

Tuổi Dần

Vận trình của người tuổi Dần chuyển biến theo hướng tích cực trong ngày 1, 2, 3, 4 tháng 10/2023. Đặc biệt, đường công danh, sự nghiệp có điềm báo thăng tiến bất ngờ, bạn bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi, có khả năng còn được tăng lương.

Quý nhân của bạn ở thời điểm này có thể là nam mệnh có tầm ảnh hưởng. Dưới sự che chở của đối phương, bạn được giới thiệu cho những cơ hội quý báu và không còn lo sợ trước những chông gai nữa. Với người làm ăn kinh doanh, con giáp này sẽ có cơ hội để kiếm tiền, nâng cao thu nhập.

Trong ngày 1, 2, 3, 4 tháng 10/2023: Tài lộc 'bám chặt không thôi', 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, tiền tiêu mãi không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người thuộc con giáp tuổi Thân sẽ được Thần Tài gõ cửa trong ngày 1, 2, 3, 4 tháng 10/2023 nên càng thêm phúc thêm phần. Nhờ thế, tài chính của bạn được cải thiện, thoải mái tiêu pha mà không cần suy nghĩ chuyện tiền nong.

Đồng thời, bạn sẽ được thần tài rót lộc, cứ vơi lại đầy. Bạn sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, sung túc an nhàn. Bạn có thể gây ấn tượng với người khác ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Trong thời gian này, bạn nên cởi mở hơn trong việc giao tiếp, không nên tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình.

Trong ngày 1, 2, 3, 4 tháng 10/2023: Tài lộc 'bám chặt không thôi', 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, tiền tiêu mãi không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con giáp tuổi Mùi được cát tinh che chở nên công việc diễn ra rất thuận lợi trong ngày 1, 2, 3, 4 tháng 10/2023. Bạn có thể nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề hiệu quả mà không tốn quá nhiều công sức cũng như thời gian. Nhờ vậy mà tiền bạc chảy về túi thuận lợi hơn cả dự tính. 

Tình cảm của các cặp đôi đang yêu ngày càng chín muồi, thậm chí hai người có thể lên kế hoạch cho việc kết hôn trong thời gian này. Chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Người độc thân có "vệ tinh" theo đuổi.

Trong ngày 1, 2, 3, 4 tháng 10/2023: Tài lộc 'bám chặt không thôi', 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, tiền tiêu mãi không hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Năm ngày 14/9/2023 của 12 con giáp: Sửu - Tuất tiền bạc chất đầy, Tam hợp thúc đẩy; Ngọ - Thân kiếp tài án ngữ, đầu tư thua lỗ

Tử vi thứ Năm ngày 14/9/2023 của 12 con giáp: Sửu - Tuất tiền bạc chất đầy, Tam hợp thúc đẩy; Ngọ - Thân kiếp tài án ngữ, đầu tư thua lỗ

Tử vi thứ Năm ngày 14/9/2023 của 12 con giáp sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về công việc, tình cảm, tiền bạc, từ đó bạn sẽ luôn chủ động đối mặt với mọi tình huống.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 10 tử vi ngày 29/9/2023 tử vi cuối tháng 9 tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng