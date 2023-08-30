Trong 4 ngày cuối tuần (31/8 - 3/9), 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 30/08/2023 09:45

Tử vi có nói, trong 4 ngày cuối tuần, 3 con giáp may mắn sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc đề huề. Nếu bản mệnh biết phấn đầu, chăm chỉ làm việc thì sẽ giàu lên nhanh chóng, cuộc sống sau này không cần lo nghĩ.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sinh ra đã có phúc khí vây quanh, là người có số mệnh đại phú đại quý. Chẳng những vận trình không tồi mà bản mệnh còn có thể đem may mắn đến cho những người xung quanh, giúp cho gia vận càng ngày càng thêm hưng vượng.

Theo tử vi, trong 4 ngày cuối tuần, người tuổi Hợi được Thực Thần đứng bóng, tài lộc có cơ hội cải thiện đáng kể. Con giáp này gặp được vận may bất ngờ, tiền bạc tăng lên vù vù. Nhất là người làm kinh doanh càng dễ kiếm tiền khi thời cơ tới, hãy tận dụng lợi thế này kết hợp với khả năng tính toán tài tình của mình, bạn sẽ thu về khoản lợi không nhỏ đâu.

Trong 4 ngày cuối tuần (31/8 - 3/9), 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong công việc, tuổi Tuất vốn là một người luôn tận tâm, hết lòng vì sứ mệnh và nhiệm vụ của mình. Trong 4 ngày cuối tuần, tài khí của người tuổi Tuất càng thêm phần khởi vượng, thúc đẩy tiền bạc đổ vào túi ầm ầm. Đây là dịp để bản mệnh thu hồi lại số tiền đã chi ra hoặc làm ăn thua lỗ trong suốt thời gian qua. Mặc dù phải đối mặt với khá nhiều khó khăn, thách thức nhưng bằng chính tài năng và sự nỗ lực của mình, người tuổi Tuất nhanh chóng khẳng định vị thế, kiếm tiền như hái, càng làm càng thành công, có nhiều nguồn thu nhập.

Điều quan trọng là bản mệnh cần xác định đúng mục tiêu và kiên trì theo đuổi. Điều này phụ thuộc phần lớn vào năng lực của bản thân mỗi người. Do vậy dù vận trình có tốt xấu hung cát thế nào, các bạn cũng cần giữ vững tinh thần chăm chỉ, nỗ lực hết mình vì công việc tin chắc rằng trời không phụ lòng người.

Trong 4 ngày cuối tuần (31/8 - 3/9), 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Xem tử vi, trong 4 ngày cuối tuần nhờ thoát khỏi sao xấu giúp người tuổi Dần có thể đón những bước tiến mới đầy suôn sẻ và khả quan trong thời gian này. Con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc.

Bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư. Vốn dĩ Dần luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định.

Trong 4 ngày cuối tuần (31/8 - 3/9), 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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