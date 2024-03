Trong 2 ngày đầu tuần (1/4 - 2/4): Mở cửa gặp Thần Tài, 3 con giáp làm đâu thắng đó, phước lộc chật nhà, tiền bạc đầy ví

Tuổi Dậu

Trong 2 ngày đầu tuần, người cầm tinh con Gà sẽ gặt hái được nhiều may mắn. Đây chính là khoảng thời gian hoàng kim mà tuổi Dậu có thể cải tử hoàn sinh vượt qua những khó khăn của mình. Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn vạn lần như để bù đắp lại những không may trong thời gian trước.

Nhờ được hưởng may mắn về tài lộc nên tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh hơn người. Nhất là những người làm ăn kinh doanh thì trong thời gian này có thể kiếm được những hợp đồng tiền tỷ. Do công việc làm ăn kinh doanh cũng tiến triển tốt, lợi nhuận thu về gấp đôi gấp ba so với bình thường.