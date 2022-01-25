Trong 12 ngày sắp tới, 3 con giáp xui xẻo bị đại hạn vận trúng, làm sự nghiệp tiêu tan, tiền tài tiêu tán, tiểu nhân đeo bám không buông

Tâm linh - Tử vi 25/01/2022 18:50

Trong 12 ngày tới đây, 3 con giáp xui xẻo sẽ bước vào giai đoạn thử thách nhất trong năm. Bởi lẽ, các con giáp này đang bị Hung Tinh chiếu mạng nên ít nhiều gì cũng phải chịu ảnh hưởng đến công việc cũng như cuộc sống.

Tuổi Dậu

Trong 12 ngày tới đây, mệnh Dậu là con giáp đầu tiên hứng chịu vô vàn vận rủi vây vào người. Nguyên nhân khiến vận trình của chủ mệnh bỗng chốc đi xuống trầm trọng là do thường xuyên chịu cảm xúc bất ổn gây nên. Về sự nghiệp, con giáp này sẽ bắt đầu đưa ra các quyết định cảm tính dẫn đến chuỗi sai lầm không đáng có, kèm theo đó là uy tín trong mắt mọi người cũng giảm đi trông thấy. Kinh tế của Dậu có bị ảnh hưởng đôi chút nhưng nhìn chung thì vẫn xoay sở được.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong 12 ngày sắp tới đây, người tuổi Tý nên hết sức cẩn thận với các quyết định quan trọng hay vấn đề thu chi tiền bạc. Bởi lẽ, con giáp này đang bị Hung Tinh soi rọi làm vận đen vây quanh, tài lộc tiêu tan. Chưa kể, trong khoảng thời gian sắp tới, còn bị kẻ gian ghen ghét mà bày mưu, nhầm đạp đổ đi hết công danh sự nghiệp của mình. Vì thế, mệnh chỉ nên tập trung vào việc làm hiện tại, tránh đầu tư hay tiêu xài hoang phí để không lâm vào cảnh tiền mất tật mang.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vào 12 ngày tới đây, vận trình của người tuổi Dần bắt đầu có những bước chuyển biến xấu đi, vạn sự đang xui thuận bỗng chốc chật vật, khó khăn. Bởi lẽ, thành công đến với con giáp xui xẻo này quá sớm nên Dần sinh tính tự mãn, ỷ lại vào những thành quả ở hiện tại. Và khi sóng gió ập đến thì rất khó để Dần vực dậy lại được. Nhưng với phẩm chất hơn người thì chỉ cần con giáp này thay đổi suy nghĩ, tập trung làm ăn, thì chẳng bao lâu sẽ lấy lại được hết những gì đã mất.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý đọc giả.

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