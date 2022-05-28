Trong 10 ngày tới, Hung Tinh xuất hiện, vận mệnh đổi chiều, 3 con giáp sự nghiệp lao dốc, xui rủi đủ đường, vướng nhiều thị phi không đáng có

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp xui xẻo tiền bạc thiếu thốn, sự nghiệp lâm nguy, vướng nhiều thị phi, điều tiếng.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 10 ngày tới vận trình có phần sa sút, vướng nhiều thị phi. Công việc có thể phát sinh nhiều vấn đề ngoài kế hoạch làm tuổi này bận rộn luôn chân luôn tay. Một vài áp lực sẽ đến với bạn nên cần phải giữ cho bản thân bình tĩnh, tránh nóng giận.

Bên cạnh đó, bạn cũng dễ xảy ra tranh cãi với người khác vì những chuyện nhỏ nhặt, một phần do tính cách bảo thủ, cố chấp của con giáp này. Dù bạn làm việc thận trọng, tỉ mỉ nhưng lại quá chậm tiến, kém linh hoạt nên dễ bất đồng với mọi người xung quanh.

Người tuổi Tý trong 10 ngày tới vận trình có phần sa sút, vướng nhiều thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 10 ngày tới nhiều điều buồn phiền, áp lực chồng chất. Trong công việc, con giáp nỗ lực không ngừng nhưng mọi thứ chẳng được ghi nhận. Sự nghiệp đang đứng trên bờ vực tiêu tan do tiểu nhân xuất hiện ngày càng nhiều, quyết tâm kéo bạn xuống.

Vấn đề tài chính của con giáp của bị đe dọa. Con giáp xui xẻo này cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý nếu không muốn rơi vào cảnh "cháy túi", nợ nần.

Người tuổi Mùi trong 10 ngày tới nhiều điều buồn phiền, áp lực chồng chất. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong 10 ngày tới vận trình u tối, dễ vướng thị phi. Bản mệnh cần chú ý ăn nói có chừng mực, đừng tùy tiện nghĩ gì nói nấy mà tự rước họa vào thân. Con giáp đừng nghe lời người khác kích động mà làm càn. Công việc ai cũng có phần trách nhiệm, không thể nào đổ lỗi cho người khác mà bản thân không chút tội lỗi gì được.

Gia đạo rối ren, con giáp và gia đình có những rạn nứt khó lòng giãn hòa. Con giáp cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói, tránh làm tổn thương người xung quanh.

Người tuổi Mão trong 10 ngày tới vận trình u tối - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trong-10-ngay-toi-hung-tinh-xuat-hien-van-menh-doi-chieu-3-con-giap-su-nghiep-lao-doc-xui-rui-du-duong-vuong-nhieu-thi-phi-khong-dang-co-471893.html