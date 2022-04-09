Trăng thanh gió mát, Rằm tháng 3 Âm Lịch, quý nhân ghé thăm, 3 con giáp hưởng PHÚC nhân gian, tài lộc dồi dào, đổi tài đổi vận, nghèo mấy cũng giàu

Tâm linh - Tử vi 09/04/2022 23:08

Rằm tháng 3 Âm Lịch quý nhân ghé thăm, 3 con giáp may mắn giáp hưởng PHÚC nhân gian, tài lộc dồi dào, đổi tài đổi vận, nghèo mấy cũng giàu

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu vốn thông minh, chăm chỉ. Có ý kiến cho rằng trong năm Nhâm Dần, tài vận của người tuổi này khó mà phất lên. Tuy nhiên, con giáp tuổi Dậu lại rất cầu tiến. Họ không ngừng nỗ lực vươn lên để tìm kiếm cơ hội cho riêng mình.

Đúng ngày Rằm tháng 3 Âm Lịch, vận thế của người tuổi Dậu khác hẳn thời gian trước. Họ gặp nhiều may mắn, công việc cũng thuận buồm xuôi gió hơn. Người làm công ăn lương sẽ nhận được thêm công việc, dự án giúp kiếm thêm thu nhập.

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Đúng ngày Rằm tháng 3 Âm Lịch, vận thế của người tuổi Dậu khác hẳn thời gian trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu khiêm tốn, vững vàng trong công việc. Họ thường học hỏi kinh nghiệm của những người thành công khác để phát triển sự nghiệp của bản thân. 

Từ ngày Rằm tháng 3 âm lịch, con giáp may mắn tuổi Sửu tận dụng các mối quan hệ tìm ra cơ hội công việc phù hợp với bản thân. Trong tương lai, những người cầm tinh con trâu sẽ có hạnh phúc nhân đôi, cả sự nghiệp và tình duyên của họ đều hanh thông, viên mãn.

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Từ ngày Rằm tháng 3 âm lịch, con giáp may mắn tuổi Sửu tận dụng các mối quan hệ tìm ra cơ hội công việc phù hợp với bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất thường tốt bụng, hiền lành, ngay thẳng, có sao nói vậy. Khi thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn sàng giúp đỡ mà không nề hà điều gì. Người tuổi này thường được người khác yêu mến, dành nhiều tình cảm.

Rằm tháng 3, con giáp tuổi Tý được sao tốt chiếu mệnh nên sự nghiệp ngày càng khởi sắc. Người tuổi này có cơ hội gặp được quý nhân, được tạo điều kiện phát triển sự nghiệp. Những người làm kinh doanh cũng được tạo điều kiện làm ăn buôn bán.

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Rằm tháng 3, con giáp tuổi Tý được sao tốt chiếu mệnh nên sự nghiệp ngày càng khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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