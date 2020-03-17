Top con giáp tiền tài theo chân, quý nhân phù trợ, tha hồ gánh lộc vào nhà trong nửa đầu năm 2020

Tâm linh - Tử vi 17/03/2020 11:49

Ai khổ mặc ai, 3 con giáp may mắn này vẫn ăn nên làm ra, kiếm được bộn tiền, nửa đầu năm 2020 ngập trong nhung lụa, cứ thế mà giàu.

Khổ tận cam lai, sau những chông chênh khốn khó 3 con giáp may mắn này sẽ công thành danh toại, phú quý sang giàu, đời sang trang mới.

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 Trong nửa đầu năm 2020, con giáp may mắn này sẽ có vô số cơ hội thăng tiến, cứ bước chân ra đường là có tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thông minh, nhanh nhẹn và khá hài hước nên người tuổi Ngọ kết giao với rất nhiều bạn bè, có mối quan hệ rộng. Vậy nên, mỗi khi gặp chuyện không may, cần được giúp đỡ quý nhân đều sẵn lòng dang tay đỡ đần, hỗ trợ con giáp may mắn này mà không hề suy tính thiệt hơn hay đòi hỏi đáp đền.

Xem tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong nửa đầu năm Ngọ sẽ có vô số cơ hội thăng tiến, cứ bước chân ra đường là có tiền. Càng về cuối năm con giáp giàu có này càng ăn nên làm ra, thăng chức tăng lương, muốn khổ cũng chẳng được.

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Làm một hưởng mười, tha hồ gánh tiền vào nhà chính là lộc lá Thìn nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sinh ra đã ngậm thìa vàng, cuộc sống thuận lợi hơn người nhưng Thìn chưa bao giờ ỷ lại vào vận số. Họ chăm chỉ làm việc, sống biết điều và khéo léo trong đối nhân xử thế nên được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp kiêng nể bội phần.

Khổ tận cam lai, sau khi đã nếm trải thất bại, khốn khó trong năm Kỷ Hợi 2019 thì bước vào Canh Tý 2020 Thìn sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất. Làm một hưởng mười, tha hồ gánh tiền vào nhà chính là lộc lá Thìn nhận được.

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Con giáp này còn có vận tình duyên đỏ như son, hạnh phúc viên mãn bên một nửa của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dĩ hòa vi quý, chẳng bao giờ kèn cựa hay chơi xấu ai, dù bị người khác hãm hại vẫn chẳng thèm đáp trả chính là cách sống của Hợi. Họ hiểu rằng, người khác đối xử tệ với mình là họ đang gánh nghiệp thay mình. Việc dùng mưu hèn kế bẩn để đáp lại chẳng khác nào tự khiến bản thân trở nên xấu xa, tệ hại và đánh mất chính mình.

Từ đây đến tháng 6/2020 Hợi sẽ được thần tài ưu ái, gom về khối lợi nhuận khổng lồ trong công việc kinh doanh. Đặc biệt, con giáp này còn có vận tình duyên đỏ như son, hạnh phúc viên mãn bên một nửa của mình.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Trong 30 ngày tới, những con giáp may mắn này sẽ nhận được lộc lớn, nếu không thành đại gia cũng có tiền vàng ngập két, cứ thế mà đổi đời.

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