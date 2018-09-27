Top con giáp sống không hại ai bao giờ, hậu vận ắt có phúc, vinh hoa phú quý là chuyện bình thường

Tâm linh - Tử vi 27/09/2018 17:12

Những con giáp dưới đây sống lương thiện, không bao giờ tìm cách hãm hại, đâm sau lưng ai. Về hậu vận chắc chắn họ sẽ nhận được nhiều phúc lộc trời ban, ít khi bệnh tật, cuộc sống vinh hoa phú quý.

Tuổi Dần

Top con giáp sống không hại ai bao giờ, hậu vận ắt có phúc, vinh hoa phú quý là chuyện bình thường - Ảnh 1
Dần có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng sống rất tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Dần có vẻ ngoài khá lạnh lùng nhưng bên trong là trái tim ấm áp. Bạn có tấm lòng lương thiện, không bao giờ tìm cách hãm hại hay đâm sau lưng người khác. Khi thấy người khác gặp khó khăn, bạn luôn nhiệt tình giúp đỡ, không chút vụ lợi. Có thể ấn tượng đầu tiên về Dần sẽ không tốt nhưng ngày càng tiếp xúc lại khiến người khác thương nhiều hơn là ghét. Trời sinh Dần có nhân cách vàng, không bao giờ làm tổn thương ai. Vì vậy về hậu vận, cuộc sống của bạn sẽ vinh hoa phú quý, sung túc không ngờ.

Tuổi Thìn

Top con giáp sống không hại ai bao giờ, hậu vận ắt có phúc, vinh hoa phú quý là chuyện bình thường - Ảnh 2
Thìn làm từ thiện nên tích nhiều công đức - Ảnh minh họa: Internet

Thìn có cách sống và làm việc vô cùng trách nhiệm. Trong công việc, bạn luôn giúp đỡ người khác nhiệt tình, không đặt nặng vấn đề vật chất. Trong cuộc sống, khi thấy ai gặp khó khăn, bạn cũng sẵn sàng ra tay tương trợ. Bạn thường đi làm từ thiện nên tích nhiều công đức. Càng về hậu vận càng được con cháu kính nể, tài lộc trong nhà ngày càng tăng chứ không thuyên giảm. Được ơn trên che chở nên Thìn ít khi bệnh tật, sức khỏe vô cùng tốt, gặp nạn cũng vượt qua dễ dàng.

Tuổi Ngọ

Top con giáp sống không hại ai bao giờ, hậu vận ắt có phúc, vinh hoa phú quý là chuyện bình thường - Ảnh 3
Ngọ càng về hậu vận càng giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Ngọ có tính cách phóng khoáng, tốt bụng. Ai gặp bạn cũng có cảm tình vì tính cách cởi mở, hòa đồng. Bạn ít khi giận hờn hay sống hai mặt với ai. Khi ai nhờ giúp đỡ, bạn đều nhiệt tình, không từ chối dù việc đó có khó khăn đến mức nào. Đa số tuổi Ngọ đều giữ vai trò lớn, lãnh đạo trong tập thể. Bạn công tư phân minh nên được nhiều yêu mến. Tiền bạn kiếm được đều tăng theo độ tuổi của bạn, vì thế càng về già, cuộc sống sẽ sung túc và thịnh vượng hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp có tốc độ kiếm tiền đạt đến mức thượng thừa, phải sắm thêm két sắt dự trữ trong 30 ngày tới

Top con giáp có tốc độ kiếm tiền đạt đến mức thượng thừa, phải sắm thêm két sắt dự trữ trong 30 ngày tới

Những con giáp dưới đây có khả năng kiếm tiền nhanh như tốc độ ánh sáng, nhất định phải sắm thêm két sắt mới chứa đủ số tiền bạn hái ra trong 30 ngày tới.

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