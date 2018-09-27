Top con giáp sống không hại ai bao giờ, hậu vận ắt có phúc, vinh hoa phú quý là chuyện bình thường

Những con giáp dưới đây sống lương thiện, không bao giờ tìm cách hãm hại, đâm sau lưng ai. Về hậu vận chắc chắn họ sẽ nhận được nhiều phúc lộc trời ban, ít khi bệnh tật, cuộc sống vinh hoa phú quý.
- Top con giáp càng bị khinh thường càng thành công, hậu vận giàu có điên đảo không ai sánh bằng
- Top con giáp càng lười càng có lộc, không cần phải bươn chải kiếm sống trong 24 ngày tới
Tuổi Dần
Dần có vẻ ngoài khá lạnh lùng nhưng bên trong là trái tim ấm áp. Bạn có tấm lòng lương thiện, không bao giờ tìm cách hãm hại hay đâm sau lưng người khác. Khi thấy người khác gặp khó khăn, bạn luôn nhiệt tình giúp đỡ, không chút vụ lợi. Có thể ấn tượng đầu tiên về Dần sẽ không tốt nhưng ngày càng tiếp xúc lại khiến người khác thương nhiều hơn là ghét. Trời sinh Dần có nhân cách vàng, không bao giờ làm tổn thương ai. Vì vậy về hậu vận, cuộc sống của bạn sẽ vinh hoa phú quý, sung túc không ngờ.
Tuổi Thìn
Thìn có cách sống và làm việc vô cùng trách nhiệm. Trong công việc, bạn luôn giúp đỡ người khác nhiệt tình, không đặt nặng vấn đề vật chất. Trong cuộc sống, khi thấy ai gặp khó khăn, bạn cũng sẵn sàng ra tay tương trợ. Bạn thường đi làm từ thiện nên tích nhiều công đức. Càng về hậu vận càng được con cháu kính nể, tài lộc trong nhà ngày càng tăng chứ không thuyên giảm. Được ơn trên che chở nên Thìn ít khi bệnh tật, sức khỏe vô cùng tốt, gặp nạn cũng vượt qua dễ dàng.
Tuổi Ngọ
Ngọ có tính cách phóng khoáng, tốt bụng. Ai gặp bạn cũng có cảm tình vì tính cách cởi mở, hòa đồng. Bạn ít khi giận hờn hay sống hai mặt với ai. Khi ai nhờ giúp đỡ, bạn đều nhiệt tình, không từ chối dù việc đó có khó khăn đến mức nào. Đa số tuổi Ngọ đều giữ vai trò lớn, lãnh đạo trong tập thể. Bạn công tư phân minh nên được nhiều yêu mến. Tiền bạn kiếm được đều tăng theo độ tuổi của bạn, vì thế càng về già, cuộc sống sẽ sung túc và thịnh vượng hơn.
*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm