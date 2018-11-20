Top con giáp sở hữu khối tài sản tiêu 5 đời không hết, cầu nhà có nhà, cầu tài có tài trong tháng 12/2018

Những người tuổi Tý luôn có nhiều đất để dụng võ. Đi đến đâu bạn cũng được người khác tạo cơ hội cho phát triển tài năng, không sợ khả năng bị mai một. Nhờ vậy từ khi còn trẻ bạn đã sở hữu khối tài sản khủng, về già chỉ cần ngồi không hưởng phúc.

Tháng 12, bạn muốn gì được nấy, cầu nhà có nhà, cầu xe có xe, tiền bạc cũng đổ về như nước. Thời điểm này bạn nên bình tĩnh, sáng suốt để giải quyết những vấn đề khó khăn. Đừng quá lao tâm khổ tứ vì công việc mà ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Nói chung, cuộc đời này Tý không cần phải lo về kinh tế hay bôn ba kiếm sống quá cực khổ.

Tuất là con giáp thông minh, chính trực luôn có cách làm việc nghiêm túc, trách nhiệm. Tháng 12 là thời điểm hoàng kim giúp bạn kiếm được nhiều tiền, có thể dư dả xây nhà, sắm xe. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, bạn cũng giữ vững tâm thế để đối đầu. Có thể nói trong sóng gió, bạn không bao giờ "ngã tay chèo" mà vẫn đương đầu vượt qua.

Tuất cầu tài có tài, cầu phúc có phúc - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, Tuất được Thần Tài chiếu mệnh, tiền bạc cũng đổ về đầy túi, có khi sắm két sắt mới đựng đủ. Không dễ gì có cơ hội tốt như vậy, bạn nên nắm bắt những điều tốt đẹp nhất để không phải hối tiếc.

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp rất tham vọng, luôn cầu toàn trong mọi việc. Nhờ vậy bạn luôn đạt được nhiều thành tựu đáng để mọi người ganh tỵ. Tháng 12 sắp tới, bạn được ơn trên soi sáng, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Thời điểm này bạn cầu gì được nấy, muốn nhà có nhà, muốn xe thì tha hồ mà sắm sửa.

Tỵ có dư dả tiền bạc trong tháng 12 - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói bạn có dư dả tiền bạc để mua sắm, đi du lịch mà không cần phải đắn đo suy xét như trước. Về mặt tình cảm, Tỵ được có nhiều mối lương duyên tìm đến nhưng lại không thành. Lời khuyên hữu ích nhất cho Tỵ trong thời điểm này là nên tập trung cho công việc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm