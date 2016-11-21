Top con giáp có ‘yên bề gia thất’ thì mới giàu có sung sướng được

Tâm linh - Tử vi 21/11/2016 14:50

Đây là những con giáp có cuộc sống giàu sang phú quý sau khi kết hôn

Tuổi Dậu

Top con giáp có ‘yên bề gia thất’ thì mới giàu có sung sướng được - Ảnh 1

Đây là những cô nàng vui tính, tích cực. Nhờ vậy mà khiến cuộc sống hôn nhân về sau vui vầy hơn.

Phụ nữ tuổi Dậu mềm mỏng, cần mẫn, rất biết chăm chút cho gia đình. Họ là hậu phương vững chắc cho chồng xây dựng sự nghiệp. Do đó, người tuổi Dậu sẽ có cuộc sống về sau sung túc đủ đầy cả về vật chất lẫn tinh thần.

Tuổi Tuất

Phụ nữ tuổi Tuất rất có đầu óc, nhanh nhẹn và sắc xảo. Khi còn trẻ, họ có phần thăng trầm nhưng về sau sẽ an yên và đủ đầy sung túc.

Tuổi Thìn

Top con giáp có ‘yên bề gia thất’ thì mới giàu có sung sướng được - Ảnh 2

Cô nàng tuổi Thìn vốn có đầu óc nên đã có thể gầy dựng sự nghiệp khi độc thân. Càng trưởng thành họ lại càng có nhiều tiền tài. Họ có tố chất kinh doanh và luôn thành công, đặc biệt là sau khi kết hôn, luôn được sự giúp sức của chồng.

Tuổi Ngọ

Phụ nữ tuổi Ngọ thông minh, thẳng tính. Họ sẽ chỉ kết duyên cùng người đàn ông giỏi giang, có thành công nhất định trong sự nghiệp.

Sau khi kết hôn, họ sẽ dành hết tâm sức cho chồng lo sự nghiệp. Cuộc sống hôn nhân cũng đầy ắp hạnh phúc khi họ luôn rất tích cực, vui tính, biết vun vén cho gia đình. Và những cô nàng sinh năm 1990 hôn nhân về sau càng tốt.

Tuổi Tý

Top con giáp có ‘yên bề gia thất’ thì mới giàu có sung sướng được - Ảnh 3

Phụ nữ tuổi Tý nhanh nhạy, giỏi giang. Khi yêu họ cũng có phần lý trí nên luôn biết chọn ông chồng có dự nghiệp và yêu thương họ. Vì vậy mà cuộc sống hôn nhân về sau hạnh phúc đủ đây. Họ luôn được chồng cưng chiều. Cuộc sống cùa hai vợ chồng về sau đủ đầy sung túc.

 

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Từ khóa:   kết hôn con giáp giàu sang

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