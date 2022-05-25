Top các con giáp THƯỜNG XUYÊN THẤT HỨA dẫn đến mất uy tín đối với mọi người xung quanh

Chuyên gia thất hứa gọi tên ba con giáp Tý, Thìn, Tỵ.

Quán quân: Tuổi Tý



Người tuổi Tý thích giao lưu, kết bạn khắp bốn phương trời, đồng thời cũng hết lòng hết dạ đối tốt với bạn bè. Thậm chí, con giáp này còn nghĩ thay cho người khác, đảm đương, ôm đồm nhiều việc, không biết cách từ chối.



Kết quả cuối cùng ra sao, chắc bạn cũng rõ. Ôm đồm nhiều việc trong khi không có khả năng xử lý hết. Thành thử đây cũng được coi là con giáp thất hứa nhiều.

Tuổi Thìn

Bí ẩn, khó đoán biết là cảm giác mà ai cũng thấy ở người tuổi Thìn. Con giáp này sở hữu đầu óc linh hoạt, tính tình hướng ngoại, năng động nên có sức hút rất lớn với mọi người xung quanh.

Bên cạnh đó, những chú Rồng rất thích hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ người khác. Chỉ tiếc rằng họ nhiệt tình tới mức xen cả vào đời tư, công việc, chuyện tình cảm của mọi người mà không hề hay biết.

Vô tư là thế, nhưng khi đã hứa với mọi người điều gì, họ cũng luôn nỗ lực để hoàn thiện nó. Chính vì thế mà lúc nào cũng tự tạo áp lực cho chính mình, để rồi tâm trạng bất an, cảm giác hứa thật nhiều và thất hứa cũng thật nhiều là thế.

Tuổi Tị

Người thuộc con giáp Tị thường hay thất hứa với người khác nhất trong 12 con giáp. Ý chí không kiên định và thiếu sự nhất quán, nên người tuổi Tị thay đổi suy nghĩ và quyết định như thay áo. Có thể vừa lúc nãy thôi họ còn hứa là giúp đỡ bạn làm việc gì đó, nhưng giờ họ lại đổi ý vì cho rằng mình quá bận hoặc không có tâm trạng để giúp đỡ nữa. Rồi họ quên mất lời hứa lúc nào không hay.

Ngoài ra, con giáp Tị khá toan tính đến lợi ích cá nhân. Nếu giúp ai đó việc gì không có lợi cho mình hoặc động chạm đến lợi ích riêng tư, thà rằng họ không nhận lời giúp đỡ còn hơn. Bên ngoài họ tỏ vẻ nhiệt tình và sẵn sàng hứa hẹn, nhưng bên trong lại tính toán thiệt hơn mọi khía cạnh của vấn đề rồi mới đưa ra quyết định giúp đỡ như thế nào. Bởi vậy, số lần hứa và thất hứa “hờ” của con giáp Tị cũng nhiều vô đối.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo!

PHÚC ĐỨC TẠI MẪU, mẹ thuộc các con giáp này con cái hưởng phước tới CUỐI ĐỜI Những bà mẹ thuộc con giáp dưới đây sẽ mang lại may mắn cho cuộc đời những đứa con sẽ sau này của họ.

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