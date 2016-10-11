Top 4 con giáp tình duyên theo ầm ầm, đào hoa bậc nhất trong năm 2017

Tâm linh - Tử vi 11/10/2016 19:01

Trong năm 2017, những con giáp này có sự khởi sắc rực rỡ trong vận đào hoa. Nhưng hãy cẩn thận vì dễ vướng vào vận đào hoa xấu.

Tuổi Thìn

Top 4 con giáp tình duyên theo ầm ầm, đào hoa bậc nhất trong năm 2017 - Ảnh 1

Vận đào hoa của người tuổi Thìn sẽ khởi sắc rực rỡ vào mùa xuân và mùa hè năm 2017. Chính phong thái cao quý và thanh lịch sẽ khiến vệ tinh quanh bạn ngày một nhiều hơn. Và bạn nên biết lựa chọn thật chuẩn xác đối tượng thích hợp, đừng vội tin tưởng mà dễ bị phản bội.

Tuổi Tuất

Top 4 con giáp tình duyên theo ầm ầm, đào hoa bậc nhất trong năm 2017 - Ảnh 2

2017 sẽ là năm mà tuổi Tuất có vận đào hoa vượng nhất. Đặc biệt là nữ giới, sẽ được quý nhân là nam giới giúp đỡ, tình duyên về sau càng rực rỡ hơn.

Dù vậy, với những ai đã có nơi có chỗ, hay đã kết hôn thì vận đào hoa lại khiến gây mâu thuẫn với đối phương, có phần không tốt cho tình yêu cũng như gia đình. Họ cần cẩn thận hơn để tránh ảnh hưởng đến mối quan hệ tình cảm.

Tuổi Thân

Top 4 con giáp tình duyên theo ầm ầm, đào hoa bậc nhất trong năm 2017 - Ảnh 3

Năm 2017 có phần tốt đẹp với người tuổi Thân, đặc biệt là vận đào hoa. Đây cũng sẽ là con giáp đào hoa nhất trong năm 2017. Họ sẽ dễ dàng gặp được người lý tưởng, nho nhã lịch thiệp, hòa hợp.

Tuy nhiên, ai đã có gia đình thì cần cẩn trọng trong cảm xúc hay lời nói, kẻo sẽ có những hành động khiến vận đào hoa càng khởi sắc, gây mâu thuẫn trong tình cảm, dễ nảy sinh các quan hệ ngoài luồng phức tạp.

Tuổi Sửu

Top 4 con giáp tình duyên theo ầm ầm, đào hoa bậc nhất trong năm 2017 - Ảnh 4

Đây cũng là năm tuổi Sửu có vận đào hoa rực rỡ nhất. Cùng với những cố gắng trong công việc, họ đã có thể gặt hái thành công nổi bật trong sự nghiệp, được mọi người xem trọng. Chính điều này khiến nhiều người không ngần ngại theo đuổi họ.

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