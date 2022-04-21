Top 3 con giáp trúng 'độc đắc' trong 88 ngày tới, Tam Hợp phù trợ, Tài Thần kề bên, ban cho may mắn và tài lộc, vận trình thăng hoa thấy rõ

Tâm linh - Tử vi 21/04/2022 12:48

Tử vi 88 ngày tới cho hay, nhờ có sự hỗ trợ từ cục diện Tam Hợp và Tài Thần, 3 con giáp này có cơ may trúng "độc đắc" vô cùng lớn, túi tiền từ đó nặng trĩu, cần mua thêm két sắt để mà đựng vàng.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ gặp được những cơ hội tốt, tài lộc lên cao trong 88 ngày tới. Dù trước đó, bản mệnh không có nhiều cơ hội nhưng chỉ cần nắm bắt được vận may sắp tới, bạn có thể thoát khỏi cuộc sống buồn tẻ và gặt hái được nhiều thành công, thu hoạch rất nhiều.

Theo tử vi 12 con giáp, chỉ cần người tuổi Dậu không ngừng cống hiến và chủ quan thì chắc chắn sẽ gặt hái được nguồn năng lượng tích cực và vận khí hanh thông, để cuộc sống ngày càng sung túc hơn. Bên cạnh đó,vận trình tình cảm khởi sắc, mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi được nâng đỡ khá nhiều.

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Người tuổi Dậu sẽ gặp được những cơ hội tốt, tài lộc lên cao trong 88 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi 88 ngày tới cho hay, cũng là một trong những con giáp bùng nổ tài lộc trong giai đoạn này, người tuổi Thìn sẽ có nhiều bước tiến đáng kể, giải quyết nhiều khó khăn về tài chính mà bạn phải đối mặt trước đó.

Đặc biệt trong thời gian này, tài lộc của con giáp may mắn tuổi Thìn khá rủng rỉnh do nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng, điều đó có nghĩa rằng, dù là người làm công ăn lương hay làm tư, làm chủ, người đầu tư… đều có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình. Con đường kiếm tiền của bạn trải rộng thênh thang, nhiều cơ hội xuất hiện, làm giàu không quá khó khăn.

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Tử vi 88 ngày tới cho hay, cũng là một trong những con giáp bùng nổ tài lộc trong giai đoạn này, người tuổi Thìn sẽ có nhiều bước tiến đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thoát khỏi thời gian dài phải "chung sống" với hạn Thái Tuế và vòng hạn Tam Tai, trong 88 ngày tới đây, vận trình tuổi Sửu có nhiều tín hiệu khởi sắc. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Có thể nói tuổi Sửu nếu chú tâm làm ăn thì cuộc sống sẽ chỉ có khá lên, thậm chí còn là 1 trong những con giáp giàu có, sung túc nhất trong 88 ngày tới. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm rất thích hợp cho những người tuổi Sửu muốn khởi nghiệp kinh doanh.

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Có thể nói tuổi Sửu nếu chú tâm làm ăn thì cuộc sống sẽ chỉ có khá lên trong 88 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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