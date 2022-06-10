Top 3 con giáp may mắn nhất tuần từ 13 - 19/6: Tuất tình tiền khởi sắc, Tỵ phúc khí liên tục ập đến, có người tìm được cơ hội phát tài

Sự nghiệp cũng phát triển thuận lợi nhờ những mối quan hệ tốt đẹp mà bạn đã mất công xây dựng từ trước đó. Sao Thái Âm mở ra nhiều cơ hội hợp tác, ký kết làm ăn, thành tích mà bạn đạt được trong tuần này vô cùng đáng nể.

Người tuổi Tuất có cơ hội được đón nhận hạnh phúc, song bạn phải là người chủ động nắm bắt, còn nếu cứ thờ ơ hoặc do dự, cân nhắc quá nhiều, bạn sẽ rất dễ để lỡ những đối tượng triển vọng, khiến bản thân tiếc nuối sau này. Với người còn độc thân, bạn khá tỏa sáng với những ưu điểm nổi bật của mình nên xung quanh không thiếu các đối tượng tiếp cận.

Điểm sáng nhất trong tuần này của bạn còn đến từ việc bạn may mắn gặp được cơ hội làm ăn lớn. Ngay từ đầu tuần đã có tài tinh chiếu mệnh, người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng đều có lộc về tay.

Tuổi Mùi

Năm 2022 này là một năm có nhiều thay đổi đối với tuổi Mùi, thời gian đầu năm họ sẽ chưa cảm nhận được mọi thứ, nhưng từ tuần mới này trở đi, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần đều có chuyển biến tích cực.

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Trong tuần trước, có thể nhiều người tuổi Mùi đã gặp không ít khó khăn trắc trở nhưng bước vào tuần mới tới đây, vận may của tuổi Mùi sẽ lội ngược dòng. Cụ thể, vào đầu tuần, công việc tuổi Mùi khởi sắc bất ngờ, đối với những người làm công ăn lương sẽ nhận được hỷ sự, sẽ được cấp trên giao cho nhiều trọng trách đáng mong chờ, tạo điều kiện thăng quan tiến chức vào cuối năm. Từ giờ đến giữa năm, tuổi Mùi sẽ được thần tài phù trợ, càng làm việc càng sinh lời, cuối năm có khả năng làm giàu.

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ khá thông minh và tài giỏi. Trong mắt người khác, tuổi Tỵ khá lạnh lùng nhưng bên trong lại sống tình cảm. Người tuổi Tỵ vốn mang số mệnh phú quý nhưng thuở bé vẫn chưa được hưởng. Trong cuộc sống, tuổi Tỵ có sự hiểu biết rõ ràng và luôn thích tìm tòi, học hỏi, tự tạo ra cuộc sống mà mình mong ước.

Tử vi dự báo, tuần tới 13-19/6, sự nghiệp và quan vận của người tuổi Tỵ sẽ luôn gặp may mắn, phúc khí liên tục ập đến. Nhờ có sao Cát tinh chiếu mệnh, tuổi Tỵ làm gì cũng thành công bất ngờ. Từ đó, thu nhập của họ cũng tăng lên nhanh chóng, đụng đâu được đó.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm