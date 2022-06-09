Tử vi 2 ngày cuối tuần (11/6 - 13/6), top 3 con giáp "uống cạn lộc thiên hạ", có cơ may trúng số phát tài, tha hồ nghênh tài đón lộc, thẳng bước tới thành công

Trời sinh Tuất là con giáp cực khôn ngoan, cực kỳ có bản lĩnh và có gan làm giàu. Những người tuổi Tuất dù sinh ra trong gia đình nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn thì từ ngưỡng 30 trở đi Tuất cũng sẽ vươn lên làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách khiến ai cũng vô cùng ngưỡng mộ cuộc sống của bạn.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (11/6 - 13/6) những người tuổi Tuất làm nghề kinh doanh có thể sẽ gặt hái được nhiều khoản tiền lớn. Bởi, họ có quý nhân giúp đỡ làm gì cũng thuận lợi, khiến cuộc sống vô cùng thăng hoa, rực rỡ có thể thành đại gia số má.

Con giáp tuổi Mùi nhân hậu, chân thành, không mưu mô. Với bất kỳ ai họ cũng tỏ ra vô cùng thân thiện. Điểm đặc biệt trong tính cách của người tuổi Mùi là tấm lòng chân thành như bồ tát. Họ thích làm việc thiện, thích tích đức, vì vậy nên đi đâu Mùi cũng được yêu quý.

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Thời vận của tuổi Mùi sẽ đến trong 2 ngày cuối tuần (11/6 - 13/6), cuộc đời họ như bước sang một trang mới. Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, thỏa sức phát triển bản thân, từ đó mà cơ hội thăng tiến rõ rệt. Vận son của họ kéo dài liên tiếp. Nếu họ có thể nắm bắt cơ hội để chiến đấu hết mình một lần nữa, nhiều khả năng tài sản của gia đình sẽ tăng đến mức khó tin.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp may mắn tuần này nên không gặp phải điều gì đáng lo. Vận trình tình duyên và công việc khởi sắc hơn trước.



Bản mệnh đi đến đâu có người yêu quý đến đó, cái “duyên” trong cách ăn nói khiến bao người nể bạn, sẵn sàng hợp tác hoặc giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý.

Trên phương diện sự nghiệp, đầu tuần đến giữa tuần bạn càng vất vả, bôn ba, xông xáo thì càng thu hoạch lớn, càng được khách hàng ủng hộ, sếp tin tưởng. Bạn đừng ngại nhận những công việc trọng đại được cấp trên giao phó.

Vận tài lộc trong tuần khá sáng, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm ngay trong tầm tay khi khách hàng, đối tác đều có ý định hợp tác lâu dài. Hãy tin tưởng vào bản thân, chỉ cần tập trung làm tốt việc của mình thì chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng người.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.