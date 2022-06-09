Đúng 10h ngày 20/6, Thần Tài và Quý nhân vây quanh, top 3 con giáp "không giàu đời không nể", giờ đến cuối năm sẽ thăng hoa từng ngày một, cuối năm có khả năng đổi đời, chuyện mua nhà mua xe chỉ trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 09/06/2022 22:21

Bước vào cuối tháng 6 này, 3 con giáp sẽ chính thức khổ tận cam lai, từ giai đoạn này trở đi, họ sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc, những ưu điểm mà họ đang có sẽ có lợi cho việc thăng quan tiến chức.

Tuổi Tý

Trong khoảng thời gian từ nay trở đi, người tuổi Tý nhận được khá nhiều tin vui trên phương diện tình cảm. Dù là người độc thân hay đã tìm được nửa kia phù hợp, các bạn cũng được tận hưởng hạnh phúc của riêng mình.

Với những ai còn độc thân, mối quan hệ hài hòa giúp bạn dễ dàng gặp được người ưng ý. Nếu có thiện cảm với ai, bạn chỉ cần chủ động trò chuyện và giữ liên lạc thường xuyên với đối phương, chẳng mấy chốc quan hệ đôi bên sẽ tiến triển.

Tài lộc cũng có sự khởi khắc khi nguồn thu chính và phụ đều tăng. Dù bản mệnh đang làm trong lĩnh vực gì thì cũng sẽ có được tiền bạc rủng rỉnh, nếu tiêu xài hợp lý thì còn tiết kiệm được một khoản dôi dư, cuộc sống chẳng còn eo hẹp.

Tuổi Hợi

Nhờ có cát tinh chỉ lối dẫn đường mà người tuổi Hợi chọn được cách làm ăn phù hợp vào cuối tháng 6 này. Tiền bạc vì thế chảy ào ào về túi. Cho dù ngồi nhà con giáp này vẫn có thể kiếm được một khoản kha khá. Đây là lúc mà bạn có thể tính toán đầu tư. Như vậy thì tiền bạc sẽ không ngừng sinh sôi nảy nở.

Đúng 10h ngày 20/6, Thần Tài và Quý nhân vây quanh, top 3 con giáp 'không giàu đời không nể', giờ đến cuối năm sẽ thăng hoa từng ngày một, cuối năm có khả năng đổi đời, chuyện mua nhà mua xe chỉ trong tầm tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, các mối quan hệ của bạn không có gì phải chê trách. Các cặp đôi đang trải qua giai đoạn vô cùng mặn nồng, ngọt ngào. Người độc thân vượng đào hoa, được nhiều kẻ đưa người đón. Dù vậy bản mệnh vẫn nên rõ ràng mọi chuyện, đừng lấp lửng kẻo tự mua dây buộc mình.

Tuổi Tý

Cuối tháng 6 này cũng chính là lúc mà tuổi Tý bước vào giai đoạn may mắn và nhận được nhiều phước lành của thượng đế. Từ thời điểm này trở đi, những người tuổi Tý sẽ được quý nhân giúp đỡ, công thành danh toại. Đây là giai đoạn thăng hoa của tuổi Tý về sự nghiệp và đời sống tình cảm, các mối quan hệ giữa các cá nhân phát triển thuận lợi, công việc đặc biệt trôi chảy, làm việc gì cũng dễ dàng thành công.

Người tuổi Tý vốn rất thông minh, tài giỏi, biết nắm bắt cơ hội, một khi có quý nhân chỉ đường thì việc gì cũng thành, thậm chí có người còn thăng hoa viên mãn về mọi thứ. Đặc biệt đối với những người làm ăn kinh doanh, thời gian tới sẽ hoàn thành được mục tiêu được đề ra, có khi làm được điều mà mình không ngờ đến. 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (11/6 - 13/6), top 3 con giáp "uống cạn lộc thiên hạ", có cơ may trúng số phát tài, tha hồ nghênh tài đón lộc, thẳng bước tới thành công

Tử vi 2 ngày cuối tuần (11/6 - 13/6), top 3 con giáp "uống cạn lộc thiên hạ", có cơ may trúng số phát tài, tha hồ nghênh tài đón lộc, thẳng bước tới thành công

3 con giáp này có quý nhân giúp đỡ làm gì cũng thuận lợi, khiến cuộc sống vô cùng thăng hoa, rực rỡ có thể thành đại gia số má.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi bói vui con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 2 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 1 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 51 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 51 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 17 giờ 16 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 51 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 51 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10