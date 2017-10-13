Top 3 con giáp hốt vàng hốt bạc, tài vận phất lên như diều gặp gió trong tháng 12/2017

Nếu những con giáp khác phải vật lộn để kiếm tiền những tháng cuối năm thì 3 con giáp sau lại tiêu tiền khỏi nghĩ, ăn Tết nhàn nhã.

Tháng 12 là tháng may mắn nhất với người tuổi Dần trong năm 2017, không chỉ tình duyên, sức khỏe mà tài vận lại càng đỏ như son. Thu nhập tăng cao cộng thêm những cơ hội thăng tiến trong công việc giúp Dần tạo được chỗ đứng cho sự nghiệp của mình.

Giữa tháng 12, vận may sẽ tự gõ cửa nhà Dần, giúp họ thăng quan tiến chức, làm đâu thắng đó. Quả không ngoa khi nói Dần là con giáp giàu có, vương giả nhất trong 12 con giáp vận may ấy sẽ đi theo con giáp này đến năm 2018, giúp Dần có cuộc sống sung sướng như tiên.

Tuổi Hợi

Hợi đừng lo lắng chuyện tiền nong nữa, cơ hội kiếm tiền sẽ từ trên trời rơi xuống, giúp Hợi không chỉ xóa nợ mà còn dư dả để giúp đỡ gia đình người thân. Tuy nhiên, thay vì tập trung cho công việc hiện tại bạn hãy thực hiện song song một dự án khác cho riêng mình bởi Hợi đi làm thuê sẽ không bao giờ giàu có nhưng khi tự làm chủ lại thành công không ngờ.

Nếu có ý định hợp tác kinh doan Hợi hãy bắt tay với người tuổi Mão hoặc Mùi, đây là hai con giáp không chỉ hợp tính cách mà ngay cả quan điểm và cách thức làm việc cũng tương đồng với bạn. Sự đồng tâm sẽ giúp dự án của bạn nhanh chóng gặt hái thành quả xứng đáng với công sức bạn bỏ ra.

Tuổi Thân

Vận tài lộc của Thân trong tháng 12 rất vượng, họ dễ dàng kiếm tiền mà không phải mất chút công sức nào. Tuy nhiên, Thân chớ vội mừng bởi họathị phi sẽ khiến bạn phải khốn đốn trăm bè. Bị đồng nghiệp xấu tính ‘đâm thọc’ khiến hình ảnh của Thân trong mắt cấp trên và các đồng nghiệp khác trở nên xấu xí. Thân hãy giữ mồm giữ miệng để không phải nhận thua thiệt về mình.

Cuộc sống tình cảm của bạn cũng sẽ gặp chút trục trặc, thay vì lớn tiếng tranh cãi với đối phương bạn hãy nhẫn nhịn và bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau khi ‘hạ hỏa’ đối phương sẽ làm lành với bạn ngay thôi.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.