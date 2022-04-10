Top 3 con giáp đào trúng mỏ vàng, phát tài cực lớn tha hồ tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý khi bước qua ngày 11/4

Tâm linh - Tử vi 10/04/2022 15:51

Vận trình tài lộc là điểm sáng không thể bỏ qua trong thời điểm này. Ngay từ đầu tuần, tiền bạc đã đổ ào ào về túi của bản mệnh.

Tuổi Mùi

Cấp trên và đồng nghiệp sẽ gây ra một vài khó khăn cho người tuổi Mùi trong tuần mới này, song nhìn về mặt tích cực thì đây cũng là cơ hội để bản mệnh tìm ra điểm mạnh của mình.

Vì thế, hãy luôn giữ tinh thần lạc quan, tích cực đối diện với những điều chưa biết trước của cuộc sống.

Vận trình tài lộc là điểm sáng không thể bỏ qua trong tuần này. Ngay từ đầu tuần, tiền bạc đã đổ ào ào về túi của bản mệnh. Có thể những món đầu tư trước đó của bản mệnh đang đem lại hiệu quả tích cực. Hãy tiếp tục dùng khoản tiền đó để đầu tư, giúp "lãi mẹ đẻ lãi con" nhé.

Chuyện tình cảm thiên về ổn định khi bạn và người ấy đã không còn tranh cãi với nhau vì những chuyện nhỏ nhặt nữa. Hai người đang dần thay đổi những tật xấu của bản thân để có thể dung hòa với nửa kia. Quan hệ đôi bên sẽ ngày một trở nên khăng khít hơn.

 

Tuổi Mão

Không giống như tuổi Mùi, năm Nhâm Dần 2022 lại là 1 năm rất thuận lợi của tuổi Mão khi họ được Thần tài trợ giúp, có nhiều cơ hội để bứt phá và thành công hơn. Ngay từ những tháng đầu năm, cụ thể bước qua ngày 11/4 tuổi Mùi làm gì cũng thuận, từ kinh doanh, cho đến mua sắm nhà cửa hay kết hôn.

 

Top 3 con giáp đào trúng mỏ vàng, phát tài cực lớn tha hồ tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý khi bước qua ngày 11/4 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, tháng 4 này cũng là 1 khoảng thời gian nhiều thuận lợi và bản mệnh này nên tận dụng để thực hiện các dự án của mình. "Đầu xuôi, đuôi lọt", thậm chí, sự trôi chảy ngay từ khi bắt đầu còn khiến cho tuổi Mùi cảm thấy choáng ngợp.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, vào tháng 4, tuy kiếm được không ít nhưng tiền bạc của tuổi Mão có sự hao tán và dao động rất lớn. Nếu không biết quản lý các nguồn thu của mình 1 cách thích hợp, bản mệnh này sẽ tự tay khiến cho đường tài lộc của mình đi xuống. Kiếm tiền đã khó, tiêu tiền còn khó hơn. Tuổi Mùi cần học cách tiết kiệm và thu vén sao cho hiệu quả.

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, vận may của tuổi Ngọ trong năm Nhâm Dần giống như 1 đường thẳng chỉ có đi lên, không có đi xuống, đặc biệt là trong sự nghiệp và tài lộc. Được nhiều cát tinh chiếu rọi, bản mệnh này sẽ có vô số các cơ hội đầu tư tốt và chỉ cần nỗ lực, chăm chỉ thì đại sự dễ thành, tài lộc nở rộ, không lo thiếu tiền tiêu, càng mở mang thì càng dễ gặt hái nhiều, cuộc sống vinh hoa, phú quý.

 

Ngoài công việc ra, các mối quan hệ của tuổi Ngọ cũng được cải thiện đáng kể so với các năm trước đây. Họ sẽ duy trì được sự hòa hợp và thân thiết với những thành viên trong gia đình cũng như bạn bè, đồng nghiệp.

 

Đặc biệt, trong tháng 3 âm lịch này, từ sự gắn kết này, tuổi Ngọ cũng gặp được nhiều quý nhân trợ giúp, mang tới cho họ những sự kết nối vô giá, mở ra những cơ hội làm ăn thu về lợi nhuận cao hoặc được cấp trên tín nhiệm, đánh giá cao và dễ thăng tiến ở cơ quan.

Do đó, tuổi Ngọ phải biết nắm bắt thật tốt những cơ hội này để làm giàu cho bản thân và gia đình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

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