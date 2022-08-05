Tiểu nhân ngáng đường, 3 con giáp bị vận xui đeo bám, vướng họa thị phi, đen cả tình lẫn tiền trong tháng 8 dương lịch

Bạn nên làm nhiều việc tốt, tích cực giúp đỡ người khác không vì mưu cầu lợi ích. Điều này có thể giúp bạn gây dựng các mối quan hệ chân thành, hơn nữa có thể khiến cho bạn cảm thấy hạnh phúc, nhẹ lòng hơn.

Tử vi tháng 8/2022 tuổi Tuất dương lịch dự báo bản mệnh sẽ vấp phải khó khăn trong công việc hiện tại. Bạn đang có ý định thử thách bản thân ở những vị trí cao hơn, thế nhưng đây chưa phải thời cơ thuận lợi để bạn thể hiện bản thân.

Người độc thân muốn thu hút người khác giới thì nên chăm chút hơn cho vẻ ngoài. Khái niệm "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" quá cũ rồi, bây giờ bạn cần tốt cả hai. Biết đâu sự quyến rũ của bạn có thể mang lại kết quả khác biệt trong quá trình tìm kiếm nửa kia đấy.

Tuổi Tuất cần chú ý thay đổi thái độ làm việc, dù bạn tài giỏi đến đâu thì quan trọng nhất vẫn là sự chăm chỉ và cẩn trọng. Có như vậy, bạn mới tránh được những sai sót không đáng có, lại có cơ hội được cấp trên để ý và giúp đỡ, họ cũng sẽ cảm thấy hài lòng, yên tâm hơn khi giao phó những nhiệm vụ quan trọng cho bạn.

Những cặp đôi trong tháng này nên gia tăng thời gian gặp gỡ, gần gũi với người thân vì đây là cơ hội tốt để gia tăng tình cảm đôi lứa cũng như người nhà của cả hai. Càng trưởng thành bạn sẽ càng nhận ra rằng không có gì quý giá hơn những mối quan hệ này đâu.

Vì công việc gặp khó khăn, con giáp tuổi Tuất phải dành nhiều thời gian hơn để cải thiện nên dễ say mê và bị cuốn theo đó. Thế nên tháng này nhắc nhở bản mệnh hãy chú ý cân đối lịch làm việc để có thời gian nghỉ ngơi cuối tuần sau những ngày bận rộn trong tuần

Tuổi Tị

Cần tìm thời gian để thả lỏng tinh thần, thoải mái về thể chất. Cũng có thể mang theo mình vòng tay có hình Địa Tạng Bồ Tát để xua tan vận hung đeo bám.

Người cầm tinh con Rắn hay những người sinh vào tháng 8 lịch âm trong tháng cô hồn cần chú ý đảm bảo an toàn cho bản thân, bởi đây là thời điểm mà bạn có thể gặp phải những tai họa bất ngờ, tai nạn hoặc bị thương tật, chảy máu, ứng với họa huyết quang. Những tai họa này khiến cho bạn thất thoát tiền của, tài lộc tổn hao.

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Ngoài việc chú tâm cẩn trọng giữ gìn sức khỏe, tỉnh táo trong chuyện tình cảm thì người tuổi Tị, đặc biệt là những người sinh vào tháng 8 âm lịch cũng có thể đeo thêm đá mặt trăng phong thủy để cầu bình an.

Tuổi Tý

Do phải chịu ảnh hưởng của hung tinh nên mọi thứ dường như đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát của người tuổi Tý trong tuần này (8/8 - 14/8).

Bản mệnh cảm thấy mình đã quá sức vì công việc bề bộn mà sức người có hạn. Việc thường xuyên phải quay cuồng với giấy tờ sổ sách khiến bạn mệt mỏi, căng thẳng, thậm chí có người còn nảy sinh ý định muốn nghỉ việc ngay lập tức.

Trên phương diện tài lộc, bạn cần thận trọng trong các kế hoạch đầu tư, kinh doanh. Mọi quyết định đều nên được tính toán thận trọng, tham khảo các luồng thông tin để tránh rủi ro không đáng có, gây hao tài tốn của.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo