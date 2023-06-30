Thứ Sáu ngày 30/6/2023: Lộc bất tận hưởng, 3 con giáp ra đường gặp QUÝ NHÂN, về nhà gặp THẦN TÀI, công danh xán lạn, tiền đổ ào ào về tay

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 30/6 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp không mấy gian nan. Chính Quan xuất hiện khuyên người tuổi này nên tập trung hơn trong công việc.

Vận trình tài lộc vượng tiến. Con giáp này duy trì những khoản thu mới từ công việc chính cùng với những dự án bên ngoài. Được biết, bạn là người có khả năng đánh giá thị trường tốt nên cơ hội nâng cao tài chính không ngừng tìm đến.

Vận trình tình cảm không thuận lợi như mong đợi. Thìn Sửu tương phá cho thấy, bạn không khỏi đau lòng bởi sự chỉ trích, phản đối của những người xung quanh. Các cặp đôi yêu nhau có ý định về chung một nhà ít nhiều cũng lung lay vì điều đó.

Tuổi Thân

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp vào ngày hôm nay thứ Sáu 30/06/2023 cho biết rằng, vận trình sự nghiệp của tuổi Thân khá thuận lợi, các vấn đề khó đều tìm được phương án giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên cũng vì sự thành công đó mà bị kẻ tiểu nhân đố kị, cố tình chơi xấu. Chính vì vậy con giáp này cần phải hết sức thận trọng, chớ nên quá tin tưởng vào người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, tuổi Thân may mắn khi đang có một người để yêu thương. Nửa kia hiểu và thông cảm cho những khuyết điểm, thậm chí là tật xấu của con giáp này mà không một lời chê bai. Vợ chồng san sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Tuy nhiên sức khỏe của tuổi Thân không ổn cho lắm, máu huyết kém lưu thông, thường xuyên choáng váng, đau đầu, mệt mỏi. Đây chính là hệ lụy của việc lười vận động và làm việc quá sức. Bản thân nên ăn uống đầy đủ, bồi dưỡng cơ thể và xây dựng thói quen tập thể dục mỗi ngày.

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Sáu 30/06/2023, tuổi Mão gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Con giáp này giải quyết những vấn đề trục trặc trong công việc một cách suôn sẻ và triệt để. Hơn thế nữa, có nhiều cơ hội xây dựng những mối quan hệ xã giao mới tốt đẹp, giúp ích cho con đường sự nghiệp hiện tại cũng như tương lai sau này.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của tuổi Mão trong ngày thứ Sáu này cũng tiến triển nhanh chóng, ngay cả con đường công danh sự nghiệp cũng thuận lợi hơn nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè hay đồng nghiệp xung quanh. Tiền bạc rủng rỉnh, con giáp này có thể chi tiêu, mua sắm thoải mái mà không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều. Nhưng bạn cũng nên trích ra một khoản để tiết kiệm, phòng những khi hữu sự.

Vận trình tình duyên của tuổi Mão trong ngày mới này khá êm đẹp. Con giáp này và đối phương có được sự hòa hợp khiến hai người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Hãy tận hưởng những khoảng thời gian hài hòa này nhưng cũng nên chuẩn bị tinh thần cho những điều mâu thuẫn sắp đến trong tương lai gần, tuổi Mão nên biết rằng chính những sự hờn dỗi vu vơ mới là gia vị, chất xúc tác khiến tình yêu của hai người trở nên nhiều màu sắc hơn.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.