Thứ Năm ngày 4/5/2024: 3 con giáp gặp cục diện ĐEN TỐI, tài lộc lao dốc, TIỂU NHÂN hãm hại, rơi vào ngõ cụt không kịp trở tay

Tâm linh - Tử vi 04/05/2023 08:07

3 con giáp phải hết sức cẩn trọng trong ngày Thứ Năm này, nếu không sẽ gặp họa phá tài, khó lòng cứu vãn.

Tuổi Mão

Thương Quan ngáng trở, người tuổi Mão dễ vướng phải rắc rối với người có chức có quyền. Bản mệnh cần chú ý hơn tới cách nói năng, hành xử của mình, bởi không phải lúc nào nói thẳng nói thật đã là hay. Trong một vài tình huống, bạn cần làm vừa lòng người nghe.

Thứ Năm ngày 4/5/2024: 3 con giáp gặp cục diện ĐEN TỐI, tài lộc lao dốc, TIỂU NHÂN hãm hại, rơi vào ngõ cụt không kịp trở tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người có địa vị cao cũng cần chú ý hơn tới cách cư xử của mình, đừng nghĩ rằng mình có chức có quyền thì có thể chèn ép được mọi người xung quanh. Hãy xây dựng mối quan hệ hòa hảo với mọi người.

Xem tử vi chính xác nhất theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 15 âm lịch nhân thần ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Năm ngày 4/5/2023, tuổi Thìn dễ vướng vào rắc rối do kẻ tiểu nhân gây ra. Con giáp này không nên chủ quan, khinh suất ngay cả trong những công việc quen thuộc kẻo vướng phải lỗi sai đáng tiếc.

Thứ Năm ngày 4/5/2024: 3 con giáp gặp cục diện ĐEN TỐI, tài lộc lao dốc, TIỂU NHÂN hãm hại, rơi vào ngõ cụt không kịp trở tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn kinh doanh dễ vướng phải sự cạnh tranh kịch liệt của đối thủ, thậm chí còn có kẻ cố tình chơi xấu bản mệnh để kiếm lợi về mình. Con giáp này thường rơi vào cảnh bối rối, trở tay không kịp, không biết phải làm sao.

Con giáp này được khuyên chớ giữ mãi những suy nghĩ cố hữu của mình trên bất kỳ lĩnh vực nào. Hãy thay đổi góc nhìn sự vật, sự việc, bản mệnh sẽ nhận ra vấn đề không quá khó giải quyết và tìm ra hướng đi mới cho công việc.

Tuổi Tuất

Xem tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp vào hôm nay Thứ Năm 04/05/2023 để thấy rằng Tuổi Tuất rất dễ cảm thấy bất an, khó chịu vì những rắc rối trong công việc. Con giáp này cần phải thẳng thắn và quyết đoán hơn. Nếu không trực tiếp giải quyết những vấn đề đang tồn đọng thì bản thân có thể đánh mất lòng tin của đồng nghiệp cũng như cấp trên.

Thứ Năm ngày 4/5/2024: 3 con giáp gặp cục diện ĐEN TỐI, tài lộc lao dốc, TIỂU NHÂN hãm hại, rơi vào ngõ cụt không kịp trở tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có những lúc Tuổi Tuất đã cố gắng nhiều nhưng kết quả không được như mong đợi. Tuy nhiên đừng vội nhụt chí bởi thành quả có thể đến bất ngờ, không đoán trước được. Thành công thường không đến một cách dễ dàng, lời khuyên dành cho Tuổi Tuất là hãy tiếp tục cố gắng và phấn đấu.

Trái lại với những mảng tối trong tài vận, đường tình duyên của Tuổi Tuất hôm nay rất khởi sắc, mối quan hệ giữa con giáp này và một nửa yêu thương ngày càng thắm thiết. Đôi bên có thời gian ngồi lại bên nhau và hóa giải mọi hiểu lầm, mở ra một tương lai hạnh phúc đang đợi chờ phía trước. Trong tình yêu hiếm có cặp đôi nào không xảy ra bất đồng, vượt qua được điều đó sẽ giúp tình cảm càng thêm thắm thiết.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Đúng 12h12 ngày 1/5, 3 con giáp phá tan nghịch cảnh, TÀI VẬN khởi sắc, cơ hội đổi đời nắm chắc trong lòng bàn tay

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Bước vào tháng 5, 3 con giáp trút bỏ được vận hạn, vươn mình trỗi dậy, vượng khí áp đảo, nhanh chóng phát tài.

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