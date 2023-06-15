Thứ Năm ngày 15/6/2023: Thần Tài ghi danh trong sổ VÀNG, 3 con giáp CÁT KHÍ vây quanh, vị thế nâng tầm, nhiều người nể trọng

Tử vi cá nhân hàng ngày phương Đông dự đoán rằng hôm nay thứ Năm 15/06/2023, vận trình của tuổi Dần ở thế tam hợp nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao.

Tuy nhiên, hôm nay có khả năng cao là tuổi Dần sẽ xảy ra bất hòa với ai đó vì nóng giận, không kiềm chế được lời ăn tiếng nói của mình. Tử vi hàng ngày khuyên bạn đừng để những chuyện không đâu gây sứt mẻ tình cảm với người thân và ảnh hưởng tới vận khí đang lên của chính mình.

Hôm nay cũng là ngày tốt để tuổi Dần mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ.

Tuổi Tý

Tử vi vui hôm nay ngày 15/6/2023 của 12 con giáp cho thấy Người tuổi Tý được Tam Hợp nâng đỡ nên chẳng phải lo đối diện với thử thách. Lúc nào xung quanh bạn cũng có người sẵn sàng giúp đỡ, để bạn vượt qua khó khăn một cách vô cùng thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm ăn kinh doanh, bạn được giới thiệu cho những mối làm ăn triển vọng. Dù nay đồng tiền chảy về túi chưa quá nhiều, song tương lai hứa hẹn bạn sẽ khẳng định được vị thế, khiến khách hàng và đối tác đều đổ về tấp nập.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, nay ngày 28 âm lịch nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu được đón nhận những điều tốt đẹp do Nhị Hợp mang lại. Quý nhân xuất hiện có thể giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý khiến nhiều người phải ghen tị.

Ảnh minh họa: Internet

Trong tập thể, bạn nhận được sự yêu mến của nhiều người do bản tính cởi mở, không so đo thiệt hơn. Khi gặp phải khó khăn, đừng ngại nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ, bạn không cần phải cố gắng giải quyết tất cả mọi chuyện một mình đâu.

Thổ sinh Kim, bạn và người ấy có nhiều quan điểm sống trùng hợp, nhờ vậy mà mối quan hệ trở nên vô cùng khăng khít. Nếu quan hệ đôi bên đã chín muồi, hai người có thể tính đến chuyện về chung một nhà, xây dựng một mái ấm riêng.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.