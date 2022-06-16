Thứ 7 tuần này (18/6): Ngọc Hoàng 'chỉ mặt điểm tên' 3 con giáp nhận vận may cực lớn, đi đằng Đông giẫm hố vàng, đi đằng Tây vấp hố bạc, ôm tài sản 'khủng'

Tâm linh - Tử vi 16/06/2022 12:10

Những con giáp sau đây được dự đoán sẽ có bước đột phá trong sự nghiệp. Họ nhận được nhiều cơ hội phát triển khả năng, kiếm tiền về đầy túi trong thứ bảy tuần này (18/6).

Tuổi Tý

Người tuổi Tý biết nhìn xa trông rộng, biết tích lũy, họ không chấp nhận phải đối mặt với cuộc sống khó khăn trắc trở. Không như những người khác chạy trốn khi gặp vấn đề khó khăn, tuổi Tý sẽ ra sức tìm cách giải quyết, tìm cách thay đổi mọi thứ để cuộc sống thoải mái hơn.

Thứ 7 tuần này (18/6): Ngọc Hoàng 'chỉ mặt điểm tên' 3 con giáp nhận vận may cực lớn, đi đằng Đông giẫm hố vàng, đi đằng Tây vấp hố bạc, ôm tài sản 'khủng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi cho biết trong ngày thứ 7 tuần này (18/6), con giáp này sẽ gặp được nhiều hỷ sự. Công việc và tài vận có những chuyển biến tích cực, họ sẽ tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới, thậm chí là đổi đời, phát tài không ngờ, có khả năng mua nhà mua xe.

Cũng trong quãng thời gian tới, người tuổi Tý có tài vận dồi dào, ước mơ có thể trở thành hiện thực. Những người đang có dự tính khởi nghiệp kinh doanh thì trong nửa cuối năm nay nên bắt tay vào xây dựng sự nghiệp riêng. Người muốn chuyển việc sẽ nhận được công việc với chế độ đãi ngộ tốt hơn.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất sống chân thành, tốt bụng và tận tâm. Trong công việc, họ là cung hoàng đạo có tính kỷ luật bậc nhất. Con giáp này nói được, làm được nên giành được lòng tin từ mọi người.

Thứ 7 tuần này (18/6): Ngọc Hoàng 'chỉ mặt điểm tên' 3 con giáp nhận vận may cực lớn, đi đằng Đông giẫm hố vàng, đi đằng Tây vấp hố bạc, ôm tài sản 'khủng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Thứ 7 tuần này (18/6), con giáp tuổi Tuất được dự đoán sẽ có tài lộc dồi dào. Công việc của họ thuận buồm xuôi gió, của cải tăng đều. Người tuổi này làm công ăn lương không ngừng bứt phá, gặt hái được thành công. Người làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng, các thương vụ đều xuôi chèo, mát mái. Nhưng người đi xa cũng sẽ nhận tin vui trong công việc. Trong khi đó, những người đang gặp xui xẻo cũng sẽ sớm tai qua nạn khỏi.

Con giáp tuổi này làm việc gì cũng hanh thông, vận thế chẳng mấy chốc mà vượng phát như mong đợi.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi vốn hiền lành, kiên nhẫn, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân chiếu cố nồng hậu. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Mùi sẽ công thành danh toại về mọi mặt. Năm 2022 này là một năm có nhiều thay đổi đối với tuổi Mùi.

Thứ 7 tuần này (18/6): Ngọc Hoàng 'chỉ mặt điểm tên' 3 con giáp nhận vận may cực lớn, đi đằng Đông giẫm hố vàng, đi đằng Tây vấp hố bạc, ôm tài sản 'khủng' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Những người tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần sẽ gặp được nhiều may mắn từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần đều có chuyển biến tích cực trong thứ 7 tuần này (18/6).

Theo đó, công việc tuổi Mùi khởi sắc bất ngờ, đối với những người làm công ăn lương sẽ nhận được tin vui, được cấp trên giao cho nhiều trọng trách đáng mong chờ, tạo điều kiện thăng quan tiến chức, càng làm việc càng sinh lời.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ rất cẩn thận và lạc quan. Họ có thái độ sống rất tích cực.

Thứ 7 tuần này (18/6): Ngọc Hoàng 'chỉ mặt điểm tên' 3 con giáp nhận vận may cực lớn, đi đằng Đông giẫm hố vàng, đi đằng Tây vấp hố bạc, ôm tài sản 'khủng' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong thứ 7 tuần này (18/6), con giáp tuổi Tỵ có sự phát triển trong mọi việc, tốc độ kiếm tiền sẽ nhanh hơn. Cuộc sống bước vào giai đoạn chiến thắng, con giáp tuổi Tỵ sẽ thấy rõ hơn thế mạnh của bản thân, mỗi ngày đều thức giấc với tâm trạng hứng khởi, tràn đầy năng lượng.

Kể từ thời điểm này trở đi, những người tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều hỷ sự. Bất kể làm việc gì tuổi Tỵ cũng gặp được nhiều may mắn. Người làm ăn kinh doanh, đầu tư thì cứ hết mình, có thể sẽ đổi đời trong chớp mắt. Tỵ cũng nên mở lòng hơn, quyết đoán hơn thì có thể thành công rực rỡ.

Càng viên mãn hơn với người tuổi Tỵ khi họ gặp được người tâm đầu ý hợp. Tình yêu khiến họ có động lực phát triển sự nghiệp thành công hơn nữa.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý bạn đọc

 

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