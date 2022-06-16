Thứ bảy tuần này (18/6): 'Tâm chứa thiện niệm trời ắt phù hộ', 3 con giáp có lòng chân thành phúc lộc tự đến, may mắn thi nhau bủa vây, tình tiền phơi phới

Những người tuổi Sửu thường được mệnh danh là con giáp chăm chỉ, chịu thương chịu khó cũng rất thông minh. Ngay từ nhỏ người cầm tinh con Trâu đã biết cách kiểm soát cảm xúc của mình, không dễ gì nổi giận vô cớ.

Tử vi thứ bảy tuần này cho biết, người tuổi Sửu có thể làm được những điều đáng kinh ngạc trong sự nghiệp. Mọi sự hanh thông, thuận lợi, trơn tru hơn cả những gì họ có thể tưởng tượng. Đặc biệt, nhờ đức tính hiền lành mà con giáp này sẽ được quý nhân phù trợ, công việc đi lên rõ rệt. Được sếp yêu quý, trọng dụng, lại là người có tinh thần trách nhiệm trong công việc, tuổi Mùi sẽ ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp.

Cho nên họ luôn mang dáng vẻ bình dị dễ gần, lại thêm cái tính chất phác, sống thật với bản năng của mình khiến họ nhận được sự kính trọng và ngưỡng mộ từ mọi người.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão trời sinh cũng đã rất hiền lành, sống tình cảm. Trong cuộc sống thực tế, họ là người rất thấu tình đạt lý, luôn lo nghĩ cho mọi người. Tuy thường hay sống vì người khác nhiều hơn nhưng con giáp này cũng vẫn biết yêu thương bản thân và gia đình.

Đặc biệt, họ còn biết ghi lòng tạc dạ công ơn của người khác dù ít dù nhiều. Bất kỳ sự trợ giúp nào đều được con giáp này khắc sâu trong tâm khảm. Có cơ hội là lập tức báo đáp ân nhân. Cho nên tính khí của họ rất được mọi người yêu quý và thích kết giao.

Tử vi cho biết thứ bảy tuần này (18/6) là một ngày có nhiều khởi sắc với tuổi Mão, họ không những được quý nhân chỉ dẫn làm giàu, giúp cuộc sống ấm no, bình yên mà còn gặt hái được nhiều thành công đáng mong chờ. Trong thời gian từ đây đến cuối năm, tuổi Mão sẽ gặp được cơ hội tuyệt vời, giúp cuộc sống sắp tới có nhiều màu sắc, có người còn có vận đào hoa.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi cũng chính là một trong số các con giáp càng hiền lành càng giàu sang. Trời sinh con giáp này đa phần đều có tướng mạo xuất chúng, cách nói chuyện nhỏ nhẹ đắc nhân tâm, hiếm khi nổi giận, lại càng chẳng mấy khi cãi vã hay gây gổ với người khác.

Hơn nữa, người tuổi Mùi rất thích giúp đỡ người khác và luôn hết hết lòng vì bạn bè. Với tính cách như vậy, con giáp này thường được trời phật ưu ái do đó luôn gặp may mắn, được quý nhân dẫn đường chỉ lối khi đối mặt với khó khăn.

Tử vi cho biết, trong thứ bảy tuần này (18/6) vận may đang lội ngược dòng, người tuổi Mùi có thể trở thành triệu phú ngay lập tức nhờ thần tài chiếu cố. Thời gian tới, nếu được tạo điều kiện làm ăn hay đầu tư, tuổi Mùi nên nhanh chóng nắm bắt, có thể sẽ thành đại gia. Người tuổi Mùi vốn là những người sống vì gia đình, số tiền họ kiếm được có thể gánh vác cả gia đình trên vai, giúp họ tận hưởng cuộc sống viên mãn sung túc.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý bạn đọc