Thời vận đến rồi, từ ngày 12/3 - 20/3 âm lịch, 3 con giáp có quý nhân giúp sức, thuận lợi đủ đường, tiền ào ào như nước, đen đủi mấy cũng cá chép hóa rồng

Tuổi Thân

Người tuổi Thân may mắn có tài tinh trợ mệnh nên vận trình tài lộc rất vượng phát từ ngày 12/3 đến 20/3 âm lịch. Người tuổi này có thể thu được số tiền lớn gấp mấy lần so với những thời điểm trước đó. Không thể phủ nhận sự may mắn về tài lộc mà con giáp này đang có được.

Đặc biệt, người tuổi Thân có thể được bạn bè, người quen giới thiệu cơ hội làm ăn, kinh doanh buôn bán phù hợp. Chẳng mấy khi cờ trao tận tay, Thân đừng chần chừ mà bỏ lỡ đi cơ hội tốt như vậy. Về phương diện tình cảm, rào cản giữa Thân và người kia đã được phá bỏ, sẽ không còn ai ngăn cả hai người. Thân hãy trao cho người kia những tình cảm chân thật nhất.