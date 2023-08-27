Thời tới không cản nổi: Đúng 8 ngày tới (28/8 - 4/9), 3 con giáp khổ tận cam lai, đỏ cả tiền bạc lẫn công danh

Tâm linh - Tử vi 27/08/2023 08:45

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi top con giáp phát tài chỉ trong 8 ngày tới bởi đây là thời điểm may mắn của họ.

Tuổi Ngọ

Trong 8 ngày tới, người tuổi Ngọ trong mệnh cách có 2 đại cát tinh chiếu mệnh, chính vì thế mà vận trình tài lộc được thăng cấp. Ngoài việc được cấp trên ưu ái thì tuổi Ngọ còn được không ít người giúp đỡ nữa.

Nhân duyên tốt nên bản mệnh có thể gây dựng và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp, từ đó tìm được cơ hội kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng hơn bình thường rất nhiều. Tiền bạc rủng rỉnh, lúc nào cũng sẵn sàng.

Thời tới không cản nổi: Đúng 8 ngày tới (28/8 - 4/9), 3 con giáp khổ tận cam lai, đỏ cả tiền bạc lẫn công danh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi dự đoán, vào 8 ngày tới, tuổi Hợi chính là con giáp phát tài phát lộc tới không ngờ. Thậm chí không chỉ phát tài đâu, con giáp này còn có thể thăng quan tiến chức nữa cơ. Cứ ngỡ cuối năm là thời điểm nghỉ ngơi nhưng tuổi Hợi thì có khi phải mở tiệc ăn mừng ấy chứ.

Đây chính là thời điểm tài lộc đại phát, nhất là với người làm kinh doanh buôn bán. Hôm đó hàng hóa dễ bán chạy như tôm tươi, đơn hàng tới tấp bay về còn khách hàng thì tấp nập vào ra, đừng quá ngạc nhiên với số lợi nhuận mình thu được nhé.

Thời tới không cản nổi: Đúng 8 ngày tới (28/8 - 4/9), 3 con giáp khổ tận cam lai, đỏ cả tiền bạc lẫn công danh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đi tìm con giáp phát tài trong 8 ngày tới, người tuổi Thìn là ứng cử viên sáng giá nhất. Con giáp này trong mệnh đã có tài lộc vượng, vận khí tất nhiên không thể tồi, dù có gặp khó khăn trở ngại thì cuối cùng cũng sẽ vượt qua, tìm được chỗ đứng cho mình.

Cát tinh Long Đức, Tử Vi, Tam Đài thay nhau trợ giúp người tuổi Thìn, chính nhờ thế mà vận trình thăng cấp nhanh chóng đến bất ngờ. Quý nhân vây quanh trợ mệnh, cũng có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp dù là chuyển việc hay đứng ra khởi nghiệp cũng khá dễ dàng. Người tuổi Thìn đón tài vận bùng nổ, tiền thu về tay nhiều không đếm xuể, phúc lộc song hành.

Thời tới không cản nổi: Đúng 8 ngày tới (28/8 - 4/9), 3 con giáp khổ tận cam lai, đỏ cả tiền bạc lẫn công danh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Tử vi thứ Tư ngày 9/8/2023, Thần Tài báo mộng chỉ đích danh 3 con giáp tiền vào như thác đổ, tài lộc hanh thông, công danh rực rỡ

Tử vi thứ Tư ngày 9/8/2023, Thần Tài báo mộng chỉ đích danh 3 con giáp tiền vào như thác đổ, tài lộc hanh thông, công danh rực rỡ

Theo tử vi 12 con giáp, thứ Tư ngày 9/8/2023 có đến 3 con giáp may mắn trúng số tiền tỷ, tiền bạc không còn là nỗi lo, sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống hưởng đủ mọi vinh hoa phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 8 ngày tới tử vi ngày 27/8/2023 tử vi cuối tháng 8 tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 1 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 2 giờ 3 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 2 giờ 3 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 3 giờ 33 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.