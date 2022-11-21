Thời tới cản không nổi: ĐÚNG 12h12p ngày 21/11/2022, 3 tuổi đạp trúng hố vàng, giàu ú ụ

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 04:43

Dự báo 3 con giáp này hôm nay có vận trình tài lộc suôn sẻ, làm ăn thuận lợi.

Tuổi Mão

Trời phú cho người tuổi Mão sự lanh lợi, sáng suốt và may mắn. Con giáp này dám nghĩ dám làm, không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng mạo hiểm để đạt được điều mình muốn. Cũng chính nhờ tham vọng này, tuổi Mão có thể tìm được nhiều cơ hội phát triển.

Tử vi dự báo rằng trong 2 năm, tài lộc của con giáp này được Thần Tài phù trợ nên phất lên như diều gặp gió. Bản mệnh có thể không ngờ được mình có thể nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền như vậy.

Thời vận đến, con đường tài lộc của tuổi Mão sẽ tăng tiến nhanh chóng. Bản mệnh rủ bỏ những khó khăn, áp lực cũng như tiểu nhân quấy phá trong thời gian trước đó để đón con đường tài lộc suôn sẻ.

Người làm ăn kinh doanh sẽ có cơ hội tìm được hướng đi mới. Người làm công ăn lương có thể nhận những khoản thưởng lớn, tiền lương tăng lên như mong đợi.

Thời tới cản không nổi: ĐÚNG 12h12p ngày 21/11/2022, 3 tuổi đạp trúng hố vàng, giàu ú ụ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng. Dù làm nghề gì và trong lĩnh vực nào, con giáp này cũng có thể nhanh chóng thích nghi và đạt vị trí nhất định. Tất nhiên, cũng có thời điểm tuổi Mùi gặp phải vận xui, công sức bỏ ra nhiều nhưng thành quả không đạt như ý muốn.

Tử vi dự báo rằng, tuổi Mùi sẽ thoát khỏi hạn của năm cũ và đón nhận vận trình suôn sẻ, khả quan hơn.

Trong 2 năm tới, cuộc sống của tuổi Mùi có những chuyển biến tích cực trong nhiều phương diện, đặc biệt là chuyện tiền bạc. Bản mệnh có cơ hội mở mang thêm công việc, có dấu hiệu phát đạt trong kinh doanh, thu về lợi nhuận lớn.

Dù làm công ăn lương hay khởi nghiệp, tuổi Mùi đều có thể gặp được cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần nắm bắt được thời cơ, phát huy hết năng lực, con giáp này có thể gây dựng sự nghiệp vững chắc, tiền tài ngày một nhiều. Người làm ăn kinh doanh được Thần Tài chiếu cố. Người làm côn ăn lương cũng có thể được cân nhắc lên vị trí cao hơn.

Thời tới cản không nổi: ĐÚNG 12h12p ngày 21/11/2022, 3 tuổi đạp trúng hố vàng, giàu ú ụ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo rằng trong 2 năm tới, tuổi Tuất sẽ đón nhận nhiều điều may mắn, tốt lành. Con giáp này được cục diện Tam Hợp nâng đỡ nên cả công việc lẫn tài chính đều suôn sẻ. Đây chính là cơ hội để bản mệnh gỡ gạc những khoản tổn thất trước đây.

Trong thời gian này, khi may mắn ập đến, tốc độ kiếm tiền của người tuổi Tuất ngày một nhanh chóng, thu nhập tăng gấp đôi gấp ba. Bản mệnh cũng có thể để ra một khoản kha khá, tích lũy cho tương lai.

Cuộc sống của tuổi Tuất sẽ bước sang trang mới rực rỡ hơn. Những công sức mà bản mệnh đã bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhưng dù làm gì, tuổi Tuất vẫn phải đề phòng kẻ tiểu nhân bên cạnh rình rập, lợi dụng.

Thời tới cản không nổi: ĐÚNG 12h12p ngày 21/11/2022, 3 tuổi đạp trúng hố vàng, giàu ú ụ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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