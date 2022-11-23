Thiên Tinh xuất hiện đúng ngày 24/11: Báo hiệu 3 con giáp tiền bạc lai láng, sức khỏe cường tráng, hạnh phúc thênh thang, ý chí vững vàng

Cùng xem 3 con giáp nào có cơ hội chuyển bại thành thắng, nhận nhiều may mắn, tài lộc hanh thông, sự nghiệp vượng phát vào ngày này.
- Khúc Tinh mở rộng quan lộ cho 3 con giáp vào đúng 8h ngày 8/11: Từ nay một bước lên tiên, giàu có vô kể, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, phát tài phát lộc, đổi đời ngoạn mục
- Hạc Thần xuất hành hướng Bắc vào ngày 8/11: 3 con giáp may túi mười gang mang ra mà đựng vàng bạc tứ phương, tài lộc vụt sáng, đại cát đại lợi, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền viên mãn
Tuổi Tuất
Trong số tất cả các con giáp, tuổi Tuất được xem là những người phải trải qua khoảng thời gian khó khăn khi còn nhỏ. Đa số họ không hẳn được sinh ra trong gia đình giàu có, nếu có thì cũng chỉ là một giai đoạn nhất định, không dài lâu.
Chịu khổ và vất vả là thế nhưng khi bước vào ngày 24/11, tuổi Tuất sẽ được đền đáp xứng đáng, điều đó không chỉ dựa vào vận mệnh mà còn dựa vào khả năng chịu đựng và thực lực của tuổi Tuất. Chẳng may vướng vào nợ nần thì đến giai đoạn này, mọi thứ sẽ được thanh lý triệt để, không những thế họ còn có của ăn của để, tài sản kiếm được trong giai đoạn này đủ sống an nhàn đến cuối đời. Nhìn chung, hậu vận tuổi Tuất khá an nhàn và sung túc khiến ai cũng ghen tị.
Tuổi Tỵ
Theo tử vi, những người tuổi Tỵ từ ngày 24/11 sẽ bước vào thời kỳ tài lộc rộng mở, nếu nắm bắt tốt sẽ có cơ hội đưa công việc của mình lên một tầm cao mới. Người tuổi Tỵ trở nên kiên nhẫn hơn trong công việc, vừa có sự tiến bộ vừa giữ được sự ổn định, vượt qua lo lắng, nâng cao tay nghề hơn, được kỳ vọng mở ra cơ hội phát triển. Những chú Rắn được dự báo có tin vui về tài lộc, vượt qua áp lực, chinh phục thử thách, từng bước thành công.
Tuổi Thân
Người tuổi Thân phải đối diện với sự cạnh tranh khá gay gắt với bạn bè, đồng nghiệp trong tuần trước. Xét trên phương diện tích cực, nhờ có sự cạnh tranh đó mà bạn thêm tập trung và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, không để mình tụt hậu so với mọi người xung quanh.
Chuyện tiền bạc có khởi sắc ngay từ ngày 24/11, có lẽ sự cố gắng của bạn trong suốt thời gian qua đã được ghi nhận và trả giá xứng đáng. Cấp trên sẵn sàng dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh, giúp bạn có thêm động lực cống hiến cho tương lai. Thái Âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn có thể giữ quan hệ được với những người chân thành, thẳng thắn và nghiêm túc trong chuyện tình cảm.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.