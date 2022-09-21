Thầy phong thủy đặc biệt nhắc nhở 3 con giáp đặc biệt lưu ý vì sẽ có tiểu nhân quấy phá, kẻo mất cả tiền lẫn tình trong 5 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 08:25

Thời điểm 5 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp không nên đầu tư mạo hiểm.

Tuổi Mùi

Trong 5 ngày cuối tháng 8 âm lịch, có hai vấn đề lớn mà người tuổi Mùi phải đối mặt. Trước tiên, vận trình tổng quan của bản thân đang đi vào thế xấu, chủ yếu về sức khỏe. Người tuổi Mão nên lưu ý giờ giấc sinh hoạt, ăn uống lành mạnh để đảm bảo sức khỏe.

Sau đó là các hung tinh tác động khiến tâm trí người sinh năm Mão 5 ngày cuối tháng 8 âm lịch dễ bị xáo trộn. Có thể bị sự đố kị, nghi ngờ làm mờ mắt, khiến bản thân không phân biệt được đúng sai, bỏ qua người tốt mà kết thân kẻ xấu.

Qua đó, những người tuổi Mùi nên tiết chế cảm xúc, đồng thời cẩn thận trong giao tiếp để tránh được thị phi không đáng có.

Thầy phong thủy đặc biệt nhắc nhở 3 con giáp đặc biệt lưu ý vì sẽ có tiểu nhân quấy phá, kẻo mất cả tiền lẫn tình trong 5 ngày cuối tháng 8 âm lịch - Ảnh 1
Trong 5 ngày cuối tháng 8 âm lịch, có hai vấn đề lớn mà người tuổi Mùi phải đối mặt. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Xem tử vi 5 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Mão thấy dấu hiệu ảm đạm, kém sắc hơn so với tháng trước. Kim vượng khắc chế Mão Mộc, khiến vận khí suy yếu, công việc kém thuận lợi, gặp khá nhiều trở ngại.

Làm việc cần tập trung tinh thần cao độ hơn, đừng lơ là xao nhãng mà bị kẻ xấu cho vào bẫy, thân bại danh liệt.

Tinh thần làm việc giảm sút, thiếu ý tưởng sáng tạo, bế tắc trong cách điều hành… là những vấn đề mà bản mệnh sẽ gặp phải trong 5 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Hãy dành thời gian lên kế hoạch chi tiết cho lịch trình công việc, sẽ hạn chế phần nào tình trạng rối ren trên, từ đó nâng cao hiệu quả công việc.

Tài chính giữ ở mức ổn định là tốt, tài vận có phần giảm sút, vận may tiền bạc của tuổi Mão không nhiều, đừng trông chờ vào các trò may rủi. Làm gì cũng phải tự lượng sức mình, đừng mơ tưởng hão huyền vượt quá khả năng rồi ngậm ngùi chuốc lấy thất bại.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tý trong 5 ngày cuối tháng 8 âm lịch dễ gặp điều không tốt lành trong chuyện tình cảm. Sự rối loạn của tháng cô hồn khiến tình yêu và hôn nhân của người sinh năm Tỵ có xu hướng xảy ra bất đồng, mâu thuẫn. Thậm chí nếu không biết kiềm chế cái tôi, cặp đôi có thể nghĩ đến chuyện ly hôn hoặc chia tay.

Nguyên nhân bởi vận thế cuối tháng này, hung tinh quy tụ gây cho người tuổi Tỵ cảm giác ức chế vì những chuyện rất nhỏ nhoi. Người tuổi tỵ và đối phương dễ xảy ra tranh cãi hơn bình thường. Nếu nửa kia là một người không khéo léo, tuổi Tỵ thậm chí còn nghĩ đến chuyện ngoại tình.

 

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.

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Từ khóa:   con giáp tuổi mão tuổi tỵ

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