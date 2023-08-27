Thần Tài trải lộc trong 3 ngày đầu tuần (28/8 - 30/8), TOP 3 con giáp đón tiền vàng, hứng trọn vinh hoa phú quý khiến ai cũng ghen hờn

Tâm linh - Tử vi 27/08/2023 10:54

Tử vi có nói, trong 3 ngày đầu tuần, 3 con giáp này nhờ được Thần tài chiếu cố mà hứng trọn vinh hiển và tài lộc dồi dào, làm gì cũng hanh thông suôn sẻ.

Tuổi Hợi

Vốn là những người hiền lành, con giáp tuổi Hợi luôn được mọi người xung quanh yêu mến và giúp đỡ nhiệt tình khi gặp khó khăn. Tuổi Hợi được xem là con giáp nhận được nhiều phước lành nhất nên việc phát tài với họ chỉ là chuyện ngày một ngày hai. 

Trong 3 ngày đầu tuần, công việc của những con giáp tuổi Hợi sẽ có nhiều tiến triển bất ngờ khi mọi việc đều vô cùng suôn sẻ nhờ được quý nhân phù trợ. Thậm chí những người làm ăn kinh doanh nếu như biết nắm bắt thời cơ thì mọi điều sẽ nhanh chóng phất lên như diều gặp gió, tài khoản tăng vèo vèo. 

Thần Tài trải lộc trong 3 ngày đầu tuần (28/8 - 30/8), TOP 3 con giáp đón tiền vàng, hứng trọn vinh hoa phú quý khiến ai cũng ghen hờn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý vốn mang mệnh phú quý, làm gì cũng hanh thông thuận lợi nên họ làm gì cũng may mắn hanh thông. Đặc biệt, trong 3 ngày đầu tuần, nhờ sự độc lập, quyết đoán và không dựa dẫm vào ai nên Tý sẽ khẳng định được vị thế chốn công sở, vươn mình thành đại gia.

Tử vi cho biết, tuổi Tý sẽ nhận nhiều tin vui tài lộc dù hiện tại có khó khăn đến mấy. Tuy nhiên, Tý cũng đừng lo lắng bởi thời cơ đổi đời đang chờ bạn phía trước. Người tuổi Tý càng chăm chỉ càng cố gắng sẽ càng thu về những thành công rực rỡ.

Thần Tài trải lộc trong 3 ngày đầu tuần (28/8 - 30/8), TOP 3 con giáp đón tiền vàng, hứng trọn vinh hoa phú quý khiến ai cũng ghen hờn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Người tuổi Thân thường là người có chí khí, vô cùng mạnh mẽ dũng cảm trong cuộc sống. Vốn tính tình cương trực lại thêm năng lực quản lý giúp tuổi Thân luôn là người có quyền lực trong mắt đồng nghiệp và tạo được sự tin tưởng với cấp trên.

Trong 3 ngày đầu tuần sắp tới, người tuổi Thân có thể sẽ trúng quả, tiền bạc tự nhiên sẽ rơi vào ví tha hồ vi vu tận hưởng cuộc sống. Trong thời gian này, người tuổi Thân được quý nhân giúp đỡ nên công việc tự ắt sẽ thuận lợi, sự nghiệp rực rỡ viên mãn không phải nghĩ.

Thần Tài trải lộc trong 3 ngày đầu tuần (28/8 - 30/8), TOP 3 con giáp đón tiền vàng, hứng trọn vinh hoa phú quý khiến ai cũng ghen hờn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Tư ngày 9/8/2023, Thần Tài báo mộng chỉ đích danh 3 con giáp tiền vào như thác đổ, tài lộc hanh thông, công danh rực rỡ

Tử vi thứ Tư ngày 9/8/2023, Thần Tài báo mộng chỉ đích danh 3 con giáp tiền vào như thác đổ, tài lộc hanh thông, công danh rực rỡ

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