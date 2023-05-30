Thần Tài nhả vía, tài lộc tăng cao: Đúng 11h11 ngày 31/5, các con giáp sau chuẩn bị nghênh đón lộc trời, tiền bạc tự động chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 30/05/2023 17:05

Thần may mắn đang gõ cửa tuổi Thân, tài lộc của các con giáp này đang từ từ tăng trưởng mỗi ngày, đúng 11h11 ngày 31/5 bản mệnh càng may mắn hơn.

Tuổi Hợi 

Thần Tài nhả vía, tài lộc tăng cao: Đúng 11h11 ngày 31/5, các con giáp sau chuẩn bị nghênh đón lộc trời, tiền bạc tự động chảy ào ào vào túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp đúng 11h11 ngày 31/5, người tuổi Hợi hiền lành, dễ gần nên có nhiều quý nhân vây quanh. Sự nghiệp phát triển của con giáp này trong nửa cuối năm 2023 khá suôn sẻ, có thể thành công ở nhiều khía cạnh.

Thứ nhất, họ có thể sống thoải mái. Thứ 2, người tuổi Hợi cũng được nhiều bạn bè trong lĩnh vực kinh doanh hỗ trợ, nâng cao hiệu quả công việc, thu lại lợi nhuận cao.

Con giáp tuổi Hợi kiếm tiền giỏi và chi tiêu tiết kiệm nên áp lực cuộc sống cũng giảm đi đáng kể. Họ cũng sống khiêm tốn, giản dị nên cho dù thành công cũng không bị người khác ghen tị, ngáng chân. Cứ như vậy, cuộc sống của con giáp này ngày càng như diều gặp gió, không bao giờ lo xuống dốc, nghèo khó nữa.

Tuổi Thân 

Tuổi Thân vừa trải qua giai đoạn chán nản vì bạn cố gắng rất nhiều nhưng không có thêm một khách hàng nào mới cả. Vậy nên chính họ cũng không tin mình là một trong những con giáp ký được hợp đồng lớn đúng 11h11 ngày 31/5 này.

Thần may mắn đang gõ cửa tuổi Thân, tài lộc của bạn đang từ từ tăng trưởng mỗi ngày, đúng 11h11 ngày 31/5 bản mệnh càng may mắn hơn. Tuy nhiên, để có được hợp đồng lớn không hề dễ dàng, bạn phải di chuyển khá nhiều, có người phải liên tục bay tới các tỉnh thành hoặc thậm chí là đi nước ngoài. Có thể là do tính chất công việc hoặc có thể là việc này mới giúp vận may của tuổi Thân được kích hoạt. 

Con giáp tuổi Thân nên lưu ý rằng màu vàng sẽ là màu may mắn cho bạn trong thời gian này. Bạn có thể đeo huy hiệu ghim màu vàng với quần áo hoặc khuy măng sét màu vàng để tạo nên phong cách thời trang phù hợp cho mình.

Ngoài ra, trong những buổi tiệc với khách hàng, nên cẩn thận chọn lựa món ăn đúng sở thích của đối tác thì hợp đồng càng dễ dàng được ký kết. 

Tuổi Mùi 

Thần Tài nhả vía, tài lộc tăng cao: Đúng 11h11 ngày 31/5, các con giáp sau chuẩn bị nghênh đón lộc trời, tiền bạc tự động chảy ào ào vào túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Là người khó tính và luôn yêu cầu sự tỉ mỉ cao kể cả với chính mình, người tuổi Mùi thường quý trọng thời gian và hiếm khi để quỹ thời gian của bản thân trôi qua vô ích. Trong công việc, họ luôn thể hiện được sự chăm chỉ, chuyên nghiệp và không ngại khó ngại khổ. Có lẽ vì vậy mà làm trong môi trường nào thì tuổi Mùi cũng được khách hàng tin yêu, cấp trên đánh giá cao và đồng nghiệp nể phục.

Đúng 11h11 ngày 31/5, người tuổi Mùi sẽ được Thần Tài “nhả vía” và nhận nhiều tin vui về tài chính. Với tuổi Mùi làm công ăn lương, ngoài tiền lương cố định, con giáp này còn nhận thêm một vài khoản tiền thưởng hậu hĩnh nhờ cố gắng trước đây. Còn với tuổi Mùi làm kinh doanh, nguồn thu của họ sẽ tăng vọt nhờ có thêm nhiều khách hàng mới chịu chi.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

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