Thần Tài ban tài lộc dồi dào, top 4 con giáp làm giàu không khó, nắm chắc cơ hội phát tài tuần này (2/5 - 8/5)

Theo tử vi 12 con giáp , những người tuổi Dần hội đủ tài năng và là người có nhiều tham vọng. Con giáp này cũng mang số mệnh giàu sang phú quý.

Tuần này (2/5 - 8/5), người tuổi Dần được Thần Tài ban tài lộc dồi dào. Họ được dự báo sẽ có thêm cơ hội thăng tiến trong công việc. Con giáp này có thể đạt được thành tích tốt, được cấp trên trọng dụng. Với những người đang có ý định chuyển việc thì đây cũng là thời điểm tốt để họ tìm kiếm công việc mới.

Dù có xuất thân nghèo khó nhưng họ vẫn có thể trở thành người thành đạt, mang đến cho gia đình một cuộc sống thoải mái, đủ đầy.

Những người khởi nghiệp kinh doanh cũng được hỗ trợ về vốn lẫn mối quan hệ. Nhìn chung, công việc của họ trong tháng này khởi sắc hơn tháng trước. Con giáp làm kinh doanh sẽ thu về cả vốn lẫn lãi, dự kiến lợi nhuận của họ trong tháng này tăng nhiều so với trước kia.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu hoạt bát, vui vẻ, giao tiếp tốt với mọi người, giỏi giao thiệp, quen biết nhiều người khác phái, trong ba tháng tới, người sinh năm Dậu sẽ có vận đào hoa rực rỡ. Khi gặp được người mình thích, họ sẽ bắt đầu một hành trình hạnh phúc của tình yêu, nếu tình yêu phát triển tốt thì có thể bước vào hôn trường.

Ảnh minh họa: Internet

Hên hay xui, hãy tiếp tục cố gắng. Vì niềm tin vững chắc là khởi đầu của vận mệnh. Nếu may mắn, bạn có thể chớp lấy cơ hội hiếm có để thu hoạch bội thu. Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc bài viết. Mong các bạn hạnh phúc mỗi ngày. Gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp phát tài tuần này, dù bạn có phải vất vả một chút, song khoản tiền thu về tay chắc chắn có thể khiến bạn hài lòng.

Tuần này (2/5 - 8/5), với người làm công ăn lương, con giáp này thông minh, khéo léo có thừa nên làm gì cũng tốt, không ai trách được nửa câu. Cấp trên chắc hẳn sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng, để bạn khẳng định bản thân, thu về khoản thưởng nóng.

Người làm ăn có quý nhân phù trợ, đó có thể là một người lớn tuổi hơn bạn rất nhiều hoặc bạn bè thân thiết lâu năm. Con giáp này được khách hàng ủng hộ, ít khi bị bùng hàng, những dự án dang dở cũng được bạn hoàn thành hết trong tuần.

Việc kinh doanh tay trái cũng giúp bạn có một khoản thu nhập kha khá mà không phải tốn quá nhiều công sức. Tuy nhiên đừng quá tự cao kẻo khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt nhé.

(Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).