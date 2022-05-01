Đúng 9h sáng mai, thứ Hai (2/5) - Chẳng những được quý nhân gõ cửa, thần tài ghé thăm, 3 con giáp "vét sạch" lộc tổ tiên ban, làm gì cũng thuận, tiền chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 01/05/2022 10:13

Với người làm công ăn lương, bạn thông minh, khéo léo có thừa nên làm gì cũng tốt, không ai trách được nửa câu.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần thông minh, lanh lợi, làm gì cũng phải có kế hoạch rõ ràng, tính toán chi li. Con giáp này có nhiều mối quan hệ tốt nên luôn biết cách tận dụng để lo chuyện làm ăn. Vì vậy mà những ngày đầu tháng 5 này, Dần cực kì hanh thông về tiền bạc.

Công việc kinh doanh phất lên như diều gặp gió. Dần cũng biết cách nắm bắt thời cơ nên những cơ hội lớn đều nằm trong tay bạn hoặc móc nối từ đồng nghiệp để tạo dựng cơ hội.

Trong những ngày này, chuyện tình cảm hết sức như ý. Người ấy cũng đã thích bạn nên có ý rồi đó. Nếu thực sự yêu thương thì nên tích cực hơn để đối phương cảm thấy bản thân mình được coi trọng.

Tuổi Dậu

Năm 2022, tuổi Dậu gặp Dần chủ về bình hoà, báo hiệu một năm khá ổn định, không có nhiều sóng gió, thăng trầm. Công việc làm ăn khá suôn sẻ, có quý nhân phù trợ, không gặp trở lực nào quá lớn và bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời bùng nổ.

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai (2/5) - Chẳng những được quý nhân gõ cửa, thần tài ghé thăm, 3 con giáp 'vét sạch' lộc tổ tiên ban, làm gì cũng thuận, tiền chảy ào ào vào túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau ngày 2/5, người tuổi Dậu bước vào cục diện Thái Tuế tương hợp, vận thế của con giáp này tương đối hanh thông nhưng do thời gian trước đây gặp phải hạn tiểu nhân nặng nề nên công việc gặp không ít trở ngại. Tuy nhiên do có cát tinh nhập mệnh, áp chế được hạn tiểu nhân nên rất nhiều mặt trong cuộc sống có sự cải thiện đáng kể. Con giáp này có thể nhanh chóng chuyển bại thành thắng, gặp hung hóa cát, làm việc gì cũng suôn sẻ và nhận được tin vui về việc tăng chức tăng lương.

Tuổi Thìn

Con giáp may mắn trong ngày 2/5 gọi tên người tuổi Thìn. Tuần này, nói bạn nhàn hạ thì không đúng nhưng chỉ cần chịu được vất vả và cố gắng không ngừng thì bạn ắt thu được thành quả xứng đáng.

Với người làm công ăn lương, bạn thông minh, khéo léo có thừa nên làm gì cũng tốt, không ai trách được nửa câu.

 

Thêm vào đó, công việc còn có quý nhân phù trợ, đó có thể là một người lớn tuổi hơn bạn rất nhiều hoặc bạn bè thân thiết lâu năm nên mọi việc càng tiến triển trôi chảy hơn.

Trên phương diện tài lộc, bạn làm kinh doanh được khách hàng ủng hộ, ít khi bị bùng hàng, những dự án dang dở cũng được bạn hoàn thành hết trong tuần nên túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, không có áp lực về kinh tế.

Nhiều người độc thân đang đặt ra câu hỏi trong chuyện tình duyên thì cuối tuần này sẽ có câu trả lời, cốt là bạn chịu chủ động hẹn hò. Bạn chỉ cần nhiệt tình trò chuyện với người khác giới thì ắt sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp.

Với người đã lập gia đình, cuối tuần là khoảng thời gian nghỉ ngơi nên hãy dành nhiều thời gian hơn cho người thân để hâm nóng tình cảm.

 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Từ khóa:   Tử vi con giáp bói vui

TIN MỚI NHẤT

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 30 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 1 giờ 0 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 4 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng