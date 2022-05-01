Đúng 9h sáng mai, thứ Hai (2/5) - Chẳng những được quý nhân gõ cửa, thần tài ghé thăm, 3 con giáp "vét sạch" lộc tổ tiên ban, làm gì cũng thuận, tiền chảy ào ào vào túi

Những người tuổi Dần thông minh, lanh lợi, làm gì cũng phải có kế hoạch rõ ràng, tính toán chi li. Con giáp này có nhiều mối quan hệ tốt nên luôn biết cách tận dụng để lo chuyện làm ăn. Vì vậy mà những ngày đầu tháng 5 này, Dần cực kì hanh thông về tiền bạc.

Trong những ngày này, chuyện tình cảm hết sức như ý. Người ấy cũng đã thích bạn nên có ý rồi đó. Nếu thực sự yêu thương thì nên tích cực hơn để đối phương cảm thấy bản thân mình được coi trọng.

Công việc kinh doanh phất lên như diều gặp gió. Dần cũng biết cách nắm bắt thời cơ nên những cơ hội lớn đều nằm trong tay bạn hoặc móc nối từ đồng nghiệp để tạo dựng cơ hội.

Tuổi Dậu

Năm 2022, tuổi Dậu gặp Dần chủ về bình hoà, báo hiệu một năm khá ổn định, không có nhiều sóng gió, thăng trầm. Công việc làm ăn khá suôn sẻ, có quý nhân phù trợ, không gặp trở lực nào quá lớn và bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời bùng nổ.

Ảnh minh họa: Internet

Sau ngày 2/5, người tuổi Dậu bước vào cục diện Thái Tuế tương hợp, vận thế của con giáp này tương đối hanh thông nhưng do thời gian trước đây gặp phải hạn tiểu nhân nặng nề nên công việc gặp không ít trở ngại. Tuy nhiên do có cát tinh nhập mệnh, áp chế được hạn tiểu nhân nên rất nhiều mặt trong cuộc sống có sự cải thiện đáng kể. Con giáp này có thể nhanh chóng chuyển bại thành thắng, gặp hung hóa cát, làm việc gì cũng suôn sẻ và nhận được tin vui về việc tăng chức tăng lương.

Tuổi Thìn

Con giáp may mắn trong ngày 2/5 gọi tên người tuổi Thìn. Tuần này, nói bạn nhàn hạ thì không đúng nhưng chỉ cần chịu được vất vả và cố gắng không ngừng thì bạn ắt thu được thành quả xứng đáng.



Với người làm công ăn lương, bạn thông minh, khéo léo có thừa nên làm gì cũng tốt, không ai trách được nửa câu.





Thêm vào đó, công việc còn có quý nhân phù trợ, đó có thể là một người lớn tuổi hơn bạn rất nhiều hoặc bạn bè thân thiết lâu năm nên mọi việc càng tiến triển trôi chảy hơn.Trên phương diện tài lộc, bạn làm kinh doanh được khách hàng ủng hộ, ít khi bị bùng hàng, những dự án dang dở cũng được bạn hoàn thành hết trong tuần nên túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, không có áp lực về kinh tế.Nhiều người độc thân đang đặt ra câu hỏi trong chuyện tình duyên thì cuối tuần này sẽ có câu trả lời, cốt là bạn chịu chủ động hẹn hò. Bạn chỉ cần nhiệt tình trò chuyện với người khác giới thì ắt sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp.Với người đã lập gia đình, cuối tuần là khoảng thời gian nghỉ ngơi nên hãy dành nhiều thời gian hơn cho người thân để hâm nóng tình cảm.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.