Đúng 11 ngày tới (2/5 - 11/5), sao Bách Việt chiếu mệnh, 3 con giáp chẳng những được quý nhân gõ cửa, thần tài ghé thăm, cơ hội kiếm tiền còn ập xuống đầu

Người tuổi Thân tích cực, lạc quan, luôn tràn đầy tự tin, lúc nào cũng có thể đón nhận hy vọng ập đến, dù gặp khó khăn cũng có thể giải quyết êm đẹp.

11 ngày tới, mọi việc như ý, được Thần Tài chiếu cố, có thêm nhiều cách kiếm tiền. Nhân viên văn phòng vô cùng suôn sẻ, tài lộc không ngừng lên cao, những người kinh doanh, khởi nghiệp cũng có thể kiếm bộn tiền nếu nắm bắt cơ hội tốt.

Những người bạn tuổi Tuất sẽ toát ra khí chất huyền bí trong 3 tháng tới, vận đào hoa cũng vượng phát. Dù ở nơi làm việc hay những nơi khác, họ đều nhận được sự quan tâm của tổ chức nơi làm việc và được mọi người yêu mến, cuộc sống hôn nhân sau này của họ cũng rất hạnh phúc và thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Những người cầm tinh con Tuất trước đây luôn gặp phải bất hạnh và không thể làm những gì họ thích. May mắn thay, tình trạng này sẽ sớm kết thúc. Trong 11 ngày tới, người tuổi Tuất sẽ thay đổi vận thế sa sút, tỏa sáng rực rỡ, mọi việc suôn sẻ. Cải thiện không ngừng trong kinh doanh và kiếm được thu nhập dồi dào. Đối với các bạn độc thân có cơ hội gặp gỡ tình duyên.

Tuổi Tuất

Cát tinh đem đến cho bạn nhiều tin vui bất ngờ, vực lại tinh thần chán nản, mệt mỏi trong khoảng thời gian trước đó. Bản mệnh có công việc ổn định, không phải bon chen chật vật nhưng vẫn thu được kết quả tốt nhờ có quý nhân chỉ lối dẫn đường.

Hơn nữa, bạn còn có thái độ làm việc rất chuyên nghiệp, trách nhiệm, sai là nhận lỗi, thẳng thắn nêu lên ý kiến của mình. Khi thời cơ chuyển mình, thăng quan tiến chức đến, bạn hãy nhanh chóng nắm bắt nhé.

Tài chính cũng khởi sắc không kém cạnh, nguồn thu nhập ở cả công việc chính và phụ đều tăng lên, lấp đầy túi của bạn. Người làm ăn kinh doanh nhận ra đâu là thời cơ của mình nên nhanh chóng nắm bắt.

Mặt tình cảm, con giáp may mắn tuần này sẽ được bạn bè hay người thân giới thiệu cho người xứng đôi vừa lứa với mình. Bạn nên cởi mở hơn và thử tiếp xúc với mọi người xung quanh, bởi rất có thể nửa kia của bạn sẽ nằm trong số đó đấy.

Với người đã lập gia đình, vợ chồng bạn thấu hiểu nhau nên hạn chế được nhiều tranh cãi. Vì có tiếng nói chung trong nhiều việc nên bầu không khí gia đình lúc nào cũng hài hòa, đầm ấm.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.