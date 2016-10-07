Sinh con tuổi này, bố mẹ phú quý giàu sang chẳng thiếu gì

Tâm linh - Tử vi 07/10/2016 17:19

Cha mẹ sinh con tuổi này sẽ suôn sẻ may mắn mọi điều. Cuộc sống về sau giàu sang sung túc đủ đầy.

Tuổi Mão

Sinh con tuổi này, bố mẹ phú quý giàu sang chẳng thiếu gì - Ảnh 1

Những người tuổi Mão có tính cách rất điềm đạm, luôn gặp vận may trong cuộc sống. Và dù có gặp khó khăn họ luôn có thể vượt qua dễ dàng, chủ động trong tình thế.

Không những thế, những người này cũng mang nhiều vận may và phúc lộc đến cho cha mẹ. Đứa trẻ tuổi Mão cũng lớn lên rất chính chắn, không mang nhiều lo âu cho gia đình.

Bởi vậy, khi sinh con tuổi Mão, ba mẹ có thể an tâm về cuộc sống về sau, đầy phú quý sum vầy, sức khỏe cũng rất tốt.

Đặc biệt đứa trẻ sinh năm 1999, 2001 và 2013 sẽ đem đến vận may cho cha mẹ, bình an phú quý.

Tuổi Dậu

Sinh con tuổi này, bố mẹ phú quý giàu sang chẳng thiếu gì - Ảnh 2

Đứa trẻ tuổi Dậu có đầu óc, giỏi giang, tài vận rực rỡ, phúc lộc đầy nhà. Và chúng còn mang lại nhiều may mắn, phú quý cho cha mẹ.

Những người làm buôn bán kinh doanh mà có con tuổi Dậu thì tài vận rất rực rỡ, khiến nhiều người không khỏi ganh tị.

Những đứa trẻ tuổi Dậu sinh năm 2005 và 2017 mang lại nhiều vận may cho gia đình, cuộc sống về sau giàu sang sum vầy.

Tuổi Tuất

Sinh con tuổi này, bố mẹ phú quý giàu sang chẳng thiếu gì - Ảnh 3

Ai sinh tuổi Tuất đều có sự nghiệp thành công, mọi điều tốt đẹp.

Sinh con tuổi Tuất, cha mẹ sẽ có sự nghiệp khởi sắc, thăng quan tiến chức, tài vận rực rỡ.

Đặc biệt những đứa bé tuổi Tuất sinh năm 2006 và năm 2018 sẽ mang đến những điều may mắn, phú quý cho cha mẹ nhiều nhất.

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