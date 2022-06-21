Sau tiết Hạ Chí: 3 tuổi đi phía Đông hốt vàng, đi phía Tây hốt bạc, tiền ùn ùn kéo về như thác đổ, tha hồ sống trong giàu sang

Bên cạnh đó, người tuổi Mão trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống nên cũng biết cách thích ứng với môi trường sống dễ dàng hơn.

Người tuổi Mão nổi tiếng với sự thông minh, lanh lợi. Con người họ có bản chất hoạt bát vui vẻ lại nhanh trí nên cũng nắm bắt được nhiều cơ hội trong cuộc sống.

Thành công của người tuổi Mão không phải ngẫu nhiên mà có. Những gì họ đạt được đều là sự tích lũy lâu dài. May mắn sẽ đến với người có sự chuẩn bị, thấu hiểu rõ điều đó nên tuổi Mão không ngừng trau dồi, hoàn thiện bản thân mình.

Kể từ sau tiết Hạ chí, những nỗ lực tuổi Mão sẽ được trời xanh hồi đáp. Thần tài ghé thăm mang đến cho người tuổi Mão nhiều cơ hội để thử sức trong công việc đồng thời tài lộc cũng dồi dào hơn.

Tài vận của người cầm tinh con Mèo sẽ tăng vọt trong thời gian tới. Những điều tốt đẹp sẽ lần lượt đến giúp tuổi Mão an bài cuộc sống của mình ổn định hơn. May mắn liên tục đến với những người tuổi Mão, không ngoa khi nói rằng họ sẽ ngồi trên kho vàng kho bạc trong thời gian này.

Tuổi Hợi

Sau tiết Hạ Chí, người tuổi Hợi được cát tinh dẫn đường, chuyện tốt liên tiếp kéo đến. Nhiều chuyện nhìn bề ngoài cát hung khó đoán nhưng con giáp này được phúc khí đầy mình nên về tổng thể đều có kết quả khá tốt, không cần phải lo lắng sợ hãi điều gì.

Công việc có thể có một vài thay đổi, dẫn đến biến động về sự nghiệp. Vào giờ phút quyết định, phải giữ đầu óc bình tĩnh, suy nghĩ kĩ càng, xem xét các phương diện khác nhau. Nếu không thể làm được điều đó thì tốt nhất đừng nên quyết định thay đổi gì mà cứ giữ nguyên hiện trạng thì hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc vượng phát, luôn giữ mức ổn định nên con giáp này có thể xem xét tính toán đến chuyện đầu tư sinh lời, song nên chọn lĩnh vực đầu tư thích hợp, lựa sức mà làm, tránh làm chuyện quá mạo hiểm kẻo tiền bạc dù nhiều nhưng vẫn có nguy cơ phá sản, tiền của một đi không trở lại.

Bước đầu hãy chọn những lĩnh vực an toàn, lợi nhuận ít hơn chút mà ổn định. Đợi khi có kinh nghiệm thì có thể mạnh tay dấn mình làm những chuyện có tính thử thách cao hơn.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu chỉ ngay sau khi tiết Hạ Chí qua đi là sẽ gặp được cát tinh quý nhân trên đường tài lộc, công danh sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, mọi chuyện suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió. Vận thế ngày càng tốt hơn, cát tinh cao chiếu, lại được quý nhân trợ lực thêm phần may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Quý nhân của con giáp này thường là nữ giới, bởi tháng này âm khí rất nặng nên quý nhân là nữ giới sẽ có thể giúp bạn chuyển hung thành cát, gặp dữ hóa lành.

Cuộc đời có vay có trả, người tuổi Dậu cũng nên nhớ nhắc mình giúp đỡ mọi người, nhất là bạn bè là nữ giới. Nhiều chuyện vốn đã là sở trường của bạn, giải quyết dễ dàng như nước chảy mây trôi, nên quyết đoán, hành động dứt khoát, chớ do dự không biết tiến lùi sẽ để thời cơ qua đi trước mắt.

Tình cảm gia đình của con giáp này đang rất tốt đẹp, những mâu thuẫn trước đó sẽ được giải quyết, gia hòa vạn sự hưng.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm