Hạ Chí là tiết thứ 10 trong 24 tiết khí của năm, đây là thời điểm đánh dấu thời điểm nắng nóng cực độ với dương khí tăng cao. Theo chiết tự chữ Hán, “Hạ” tức là mùa Hè, “Chí” nghĩa là cực điểm, đỉnh điểm. Lúc này, mặt trời nằm ở kinh độ 90, thẳng với chí tuyến Bắc. Lúc này, thời tiết sẽ trở nên nắng nóng cao độ, nóng bức và dễ gây ra một số bệnh như say nắng, cảm.

Ngày Hạ Chí là ngày đầu tiên của tiết Hạ Chí.

Theo mốc thời hạn tiết khí, tiết Hạ Chí sẽ bắt đầu ngay sau tiết Mang Chủng và kết thúc trước khi chuyển sang tiết Tiểu Thử.

Vào ngày này, Trái Đất sẽ nhận lượng bức xạ lớn, thời gian ngày dài hơn đêm. Thậm chí, một số trong những thành phố trong Bắc u còn có hiện tượng “đêm trắng”, tức là ánh sáng kéo dài cho hết đêm, hoàn toàn không có ban đêm. Thật ra thì thời gian cũng không có gì thay đổi, chỉ là ban ngày nhận được ánh sáng mặt trời nhiều và kéo dài hơn. Nên đem lại cảm giác là ngày sẽ dài hơn đêm.

Theo lịch vạn niên, tiết khí Hạ Chí thường được chính thức bắt dầu từ ngày 21-22/6 dương lịch và kết thúc vào trong ngày 6-7/7 dương lịch hàng năm.

Ngày Hạ Chí 2022 có chu kỳ bắt đầu và kết thúc như sau (tính theo dương lịch):

Bắt đầu từ thứ Ba, ngày 21/6/2022, tức ngày 23/5 âm lịch. - Kết thúc vào thứ Tư, ngày 6/7/2022, tương ứng 8/6 âm lịch.

Những điều kiêng kỵ trong tiết Hạ Chí 2022

- Kiêng chuyện chăn gối:

Ảnh minh họa: Internet

Quan niệm dân gian cho rằng, nam nữ nên kiêng kỵ “chuyện chăn gối” vào các ngày Tứ Lập (Lập Xuân, Lập Hạ, Lập Thu, Lập Đông), Tứ Ly (Đông Chí, Hạ Chí, Xuân Phân, Thu Phân) và Tứ Tuyệt (ngày trước những ngày thuộc Tứ Lập).

Bởi vào những ngày này, âm dương tranh chấp nhau, là lúc sinh tử tách rời, làm chuyện chăn gối vào ngày này dễ khiến sức khỏe giảm sút, giảm đi dăm ba phần tuổi thọ.

- Chớ quên tế thần tế trời:

Một trong những phong tục quan trọng không thể thiếu trong tiết Hạ Chí là hiến tế thần linh, tế trời tế đất. Nơi khô hạn thì cầu mưa, nơi mưa nhiều thì cầu không úng ngập.

Người xưa thường tổ chức lễ tế Hạ Chí long trọng không kém gì tết Đoan Ngọ. Chủ yếu và quan trọng nhất chính là lễ tế thần, tế trời để mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống gia đình êm ấm và hạnh phúc viên mãn.

Nếu như quên không tổ chức cúng Hạ Chí thì có thể bị chư thần sẽ trách phạt và xảy ra nhiều thiên tai hơn.

Trong quá trình tổ chức, người dân thường hướng về phương Bắc để cầu mưa, chống hạn; hướng về phương Nam để cầu nắng chan hòa, không bị ngập úng.

- Kiêng cắt tóc:

Cắt tóc trong tiết Hạ Chí được được xem là một điều tối kỵ theo quan điểm của người xưa.

Dân gian cho rằng, nếu như cắt tóc vào dịp này thì sẽ phá vận âm dương khiến cho con người bị thay đổi vận khí. Đây là thời điểm âm thịnh dương suy trời đất chuyển giao nên bất cứ thay đổi nào thì con người cũng sẽ tạo nên điều gở.

Vì thế bạn nên hết sức tránh việc cắt tóc trong tiết khí này để không vô tình rước vận xui vào người, vừa ảnh hưởng tới vận khí vừa khiến sức khỏe sa sút.

- Đề phòng khi xuất hiện giông tố:

Theo quan niệm dân gian, điều đáng sợ nhất vào tiết Hạ Chí chính là có giông tố.

Lý do là bởi, giông tố xuất hiện đồng nghĩa với việc thời tiết diễn biến thất thường, có thể dẫn đến mất mùa, ảnh hưởng đến mùa vụ.

Người xưa cũng cho rằng điều này được cho là tế thần, tế trời mắc nhiều sai lầm, không đúng nghi lễ. Cho nên nhiều vùng vẫn giữ phong tục nếu như có dông bão xảy ra thì nhất định phải tổ chức lễ tế để tạ lỗi.

- Kiêng tắm khuya:

Không chỉ riêng ngày Hạ Chí, tắm quá khuya trong mùa hè là việc hết sức nguy hiểm. Cơ thể đang nóng lại tắm nước lạnh rất dễ bị sốc nhiệt và đột quỵ.

- Kiêng thay đổi nhiệt độ đột ngột:

Hạ Chí là thời điểm nắng nóng gay gắt và oi bức nhất trong năm, do đó kiêng kỵ nhất là việc khiến cơ thể thay đổi nhiệt độ đột ngột, nhất là khi dùng điều hòa để hạ nhiệt cơ thể.

Việc sử dụng điều hòa vào mùa hè là nhu cầu thiết yếu của mọi người, nhưng nếu sử dụng không đúng cách có thể gây nhiều nguy hiểm.

Sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn sẽ dễ bị sốc nhiệt với biểu hiện đau đầu, chóng mặt hoặc choáng váng, tim đập nhanh, thậm chí ngất xỉu hoặc đột quỵ.

Người đang làm việc ở ngoài môi trường nắng nóng không nên vào phòng điều hòa ngay lập tức.

Ngược lại, ngồi trong phòng điều hòa lâu cũng không được ra ngoài trời ngay để tránh khiến thân nhiệt bị thay đổi đột ngột, mồ hôi không toát ra được, tổn hại đến trung khu thần kinh.

- Kiêng ăn quá nhiều đồ ngọt, đồ nhiều đường:

Thời tiết nóng nực khiến con người có xu hướng thích ăn uống đồ ngọt và mát để tạo cảm giác ngon miệng, "dễ nuốt" hơn.

Tuy nhiên, việc ăn nhiều thực phẩm ngọt, nhiều đường không những không tốt cho sức khỏe mà còn có thể gây ra một số bất lợi như lượng đường huyết cao, tăng cân...

Khai vận trong ngày Hạ Chí 2022 để tăng may giảm hung

Khí hậu những ngày Hạ Chí rất có thể khiến cho tinh thần và thể trạng bất ổn, vì vậy chúng ta cũng có thể vận dụng một vài mẹo khai vận tử vi phong thủy vừa hỗ trợ tăng cường sức khỏe lại có tác dụng mang may mắn tới cho bản thân.

- Giữ môi trường xung quanh thật sạch, thông thoáng

Ảnh minh họa: Internet

Một trong những chiêu khai vận tử vi phong thủy đơn giản nhưng đem lại hiệu quả cao trong tiết khí Hạ Chí đó là luôn giữ cho môi trường xung quanh được sạch sẽ, gọn gàng và thông thoáng. Môi trường sống sạch sẽ không chỉ thúc đẩy vận khí hanh thông mà còn giúp tinh thần thư thái, thoải mái, giúp nâng cao chất lượng không khí, cải thiện sức khỏe.

- Giữ vệ sinh thân thể

Việc giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ là điều ai cũng có thể làm được, cách làm này sẽ giúp tinh thần thêm thoải mái và sảng khoái. Từ đó cũng sẽ hỗ trợ rất nhiều cho những mối quan hệ trong cả công việc lẫn cuộc sống, tình cảm của bạn.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm