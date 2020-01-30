Sau Tết Canh Tý 2020: Phụ nữ sinh tháng âm lịch này tiền tài viên mãn, phúc lộc tràn trề

Phụ nữ sinh tháng 7 âm lịch có tính cách mạnh mẽ, luôn không ngừng cố gắng trong cuộc sống.

Trong 12 tháng âm lịch, có 3 tháng được ban nhiều phước lành. Đặc biệt là sau Tết Canh Tý 2020 , phụ nữ sinh vào 1 trong 3 tháng âm lịch này sẽ có được nhiều vận may, phú quý.

Từ nhỏ đến lớn, họ có thể gặp nhiều khó khăn, vất vả nhưng về trung vận vô cùng viên mãn, thành công.

Người sinh tháng này được ban nhiều phúc lộc. Dù tháng 7 là tháng không nhiều vận may nhưng người sinh tháng này được bề trên bảo vệ.

Đặc biệt là sau dịp Tết 2020 này, phụ nữ sinh tháng 7 âm lịch sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ trong công việc và cuộc sống.

Tháng 8 âm lịch

Phụ nữ sinh tháng 8 âm lịch có tính cách vui vẻ, hoạt bát, luôn nỗ lực. Đây là người có đam mê và không ngại khó khăn để đạt được mục tiêu đề ra.

Theo tử vi học, sang trung vận, người sinh tháng này sẽ có định hướng cho sự nghiệp, cuộc đời. Từ đó, công việc thăng hoa, cuộc sống hạnh phúc.

Sau Tết 2020, phụ nữ sinh tháng 8 âm lịch sẽ chuyển mình ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, sau Tết 2020, phụ nữ sinh tháng 8 âm lịch sẽ chuyển mình ngoạn mục. Không chỉ gặp nhiều vận may, cuộc sống của họ sẽ hoàn toàn “lên hương”.

Tháng 10 âm lịch

Phụ nữ sinh vào tháng 10 âm lịch dù có bề ngoài lạnh nhạt nhưng nội tâm lại vô cùng ấm áp. Dù không giàu vật chất nhưng họ vui vẻ và hạnh phúc. Vì thế, họ luôn gặp được quý nhân trong cuộc sống.

Phụ nữ sinh tháng 10 âm lịch luôn gặp được quý nhân trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 2020, đây là những người có cơ hội đổi đời từ sau dịp Tết Nguyên Đán. Dù họ không tham vọng nhưng sẽ được thần Tài ưu ái trong năm nay. Chỉ cần một chút cố gắng nữa, không chừng họ sẽ thành đại gia!

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.