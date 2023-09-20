Sau 17h chiều nay (20/9): 3 con giáp may mắn nối tiếp may mắn, hút cạn lộc trời, cả đời sống trong phú quý bình an

Tâm linh - Tử vi 20/09/2023 16:46

Cuối ngày 20/9, 3 con giáp sau có vận trình vượng phát, tài lộc đổ về nhiều hơn mọi ngày.

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày 20/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ luôn biết cách cư xử với mọi người. 

Công việc: Thỉnh thoảng người tuổi Ngọ hiểu chuyện, làm việc rất có bản lĩnh, ai cũng nể phục.  

Tình cảm: Ở cạnh những người yêu thương, lan tỏa năng lượng tích cực.  

Tài lộc: Tài lộc rất biết cách vận dụng vào những dự án mới. 

Sức khoẻ: Phát triển tư duy tốt, luôn làm việc cởi mở. 

Sau 17h chiều nay (20/9): 3 con giáp may mắn nối tiếp may mắn, hút cạn lộc trời, cả đời sống trong phú quý bình an - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Người tuổi Dậu đang rất mong chờ vào một ngày rực rỡ. Con giáp này có thể tạm biệt khó khăn để đón nhiều cơ hội phát triển. Bản mệnh thể hiện năng lực trong công việc, được cấp trên tin tưởng nên khả năng gia tăng thu nhập càng lớn. Đây chính là thời điểm tuổi Dậu có thể bứt phá để đạt nhiều thành công hơn.

Con giáp này có vận trình tài lộc vượng phát. Nếu biết tận dụng cơ hội, họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Người làm công ăn lương có nguồn thu nhập từ chính đến phụ đều gia tăng. Nhờ đó, cuộc sống của bản mệnh càng thêm thoải mái, không cần lo lắng nhiều. Người làm kinh doanh giữ chữ tín nên được khách hàng tin tưởng, doanh thu không ngừng tăng lên, có cơ hội mở rộng kinh doanh.

Sau 17h chiều nay (20/9): 3 con giáp may mắn nối tiếp may mắn, hút cạn lộc trời, cả đời sống trong phú quý bình an - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 20/9/2023 hôm nay, sự nghiệp của tuổi Sửu may mắn nên đỡ áp lực hơn. Con giáp này được đánh giá cao về tinh thần làm việc hăng say, nói được làm được. Bản mệnh uy tín trong việc làm và hành động nhưng cần giảm bớt sự cứng nhắc mới thăng tiến nhanh được.

Tiền bạc cũng may mắn nên tài lộc đổ về nhiều hơn mọi ngày. Thu nhập của bản mệnh khá ổn định, có đồng ra đồng vào, không bị bế tắc. Tuổi Sửu luôn tâm niệm không dựa dẫm vào ai hết nên lúc nào cũng tự lực cánh sinh, cật lực kiếm tiền, có máu kinh doanh.

Vận trình tình cảm có chiều hướng đi lên. Rất có thể bản mệnh sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình. Bằng chính sức hút của mình con giáp này đã khiến không ít người phải đắm say. Người có gia đình biết quan tâm nội ngoại nhiều hơn, cách sống của tuổi Sửu khiến mọi người phải nể.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Sau 17h chiều nay (20/9): 3 con giáp may mắn nối tiếp may mắn, hút cạn lộc trời, cả đời sống trong phú quý bình an - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Năm ngày 21/9/2023 của 12 con giáp: Mão hoan hỷ nhận nhiều tài lộc, Ngọ công việc thuận lợi bất ngờ, Thân tình duyên viên mãn

Tử vi thứ Năm ngày 21/9/2023 của 12 con giáp: Mão hoan hỷ nhận nhiều tài lộc, Ngọ công việc thuận lợi bất ngờ, Thân tình duyên viên mãn

Đúng thứ Năm này 21/9, 3 con giáp sau liên tục gặp may mắn trong công việc, tài vận tương đối dồi dào.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày 20/9 tuổi sửu tuổi ngọ tuổi dậu tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 7 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 22 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 52 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 1 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'