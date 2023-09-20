Sau 17h chiều nay (20/9): 3 con giáp may mắn nối tiếp may mắn, hút cạn lộc trời, cả đời sống trong phú quý bình an

Tử vi ngày 20/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ luôn biết cách cư xử với mọi người.

Công việc: Thỉnh thoảng người tuổi Ngọ hiểu chuyện, làm việc rất có bản lĩnh, ai cũng nể phục.

Tài lộc: Tài lộc rất biết cách vận dụng vào những dự án mới.

Sức khoẻ: Phát triển tư duy tốt, luôn làm việc cởi mở.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu đang rất mong chờ vào một ngày rực rỡ. Con giáp này có thể tạm biệt khó khăn để đón nhiều cơ hội phát triển. Bản mệnh thể hiện năng lực trong công việc, được cấp trên tin tưởng nên khả năng gia tăng thu nhập càng lớn. Đây chính là thời điểm tuổi Dậu có thể bứt phá để đạt nhiều thành công hơn.

Con giáp này có vận trình tài lộc vượng phát. Nếu biết tận dụng cơ hội, họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Người làm công ăn lương có nguồn thu nhập từ chính đến phụ đều gia tăng. Nhờ đó, cuộc sống của bản mệnh càng thêm thoải mái, không cần lo lắng nhiều. Người làm kinh doanh giữ chữ tín nên được khách hàng tin tưởng, doanh thu không ngừng tăng lên, có cơ hội mở rộng kinh doanh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 20/9/2023 hôm nay, sự nghiệp của tuổi Sửu may mắn nên đỡ áp lực hơn. Con giáp này được đánh giá cao về tinh thần làm việc hăng say, nói được làm được. Bản mệnh uy tín trong việc làm và hành động nhưng cần giảm bớt sự cứng nhắc mới thăng tiến nhanh được.

Tiền bạc cũng may mắn nên tài lộc đổ về nhiều hơn mọi ngày. Thu nhập của bản mệnh khá ổn định, có đồng ra đồng vào, không bị bế tắc. Tuổi Sửu luôn tâm niệm không dựa dẫm vào ai hết nên lúc nào cũng tự lực cánh sinh, cật lực kiếm tiền, có máu kinh doanh.

Vận trình tình cảm có chiều hướng đi lên. Rất có thể bản mệnh sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình. Bằng chính sức hút của mình con giáp này đã khiến không ít người phải đắm say. Người có gia đình biết quan tâm nội ngoại nhiều hơn, cách sống của tuổi Sửu khiến mọi người phải nể.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.