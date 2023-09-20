Tử vi thứ Năm ngày 21/9/2023 của 12 con giáp: Mão hoan hỷ nhận nhiều tài lộc, Ngọ công việc thuận lợi bất ngờ, Thân tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 20/09/2023 16:21

Đúng thứ Năm này 21/9, 3 con giáp sau liên tục gặp may mắn trong công việc, tài vận tương đối dồi dào.

Tuổi Mão 

Tử vi ngày 21/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão hoan hỷ nhận nhiều tài lộc trong hôm nay.   

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão không còn quá khổ sở khi không có ý tưởng trong đầu, bạn làm việc có kế hoạch hơn. 

Tình cảm: Hôm nay, tình cảm chớm nở, có nhiều mối quan tâm đến những gia đình đối phương. 

Tài lộc: Thay đổi tư duy mới, nhiều cách kinh doanh độc lạ. 

Sức khoẻ:Chăm lo đời sống tinh thần tốt, làm việc cực kì thoải mái.

Tử vi thứ Năm ngày 21/9/2023 của 12 con giáp: Mão hoan hỷ nhận nhiều tài lộc, Ngọ công việc thuận lợi bất ngờ, Thân tình duyên viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngày mới 21/9/2023 là thời gian đầy vui vẻ, may mắn đối với người tuổi Ngọ. Bản mệnh có nguồn năng lượng tích cực khiến mọi người xung quanh cũng cảm thấy vui lây. Dù gặp phải khó khăn gì, bản mệnh cũng sẵn sàng đối mặt. Sự tự tin giúp tuổi Ngọ có thể giải quyết các vấn đề một cách nhanh gọn, không cần phải lăn tăn nhiều.

Con giáp này gặp may mắn trong công việc, tài vận tương đối dồi dào. Tuổi Ngọ không minh lại gặp được điều kiện thuận lợi nên cứ thế tiến lên phía trước, không gì có thể cản bước họ. Bản mệnh gặp may trong chuyện đầu tư, tiền đẻ ra tiền, tài chính ngày càng vững mạnh. Trong giai đoạn này, tuổi Ngọ có thể thừa thắng xông lên, tiếp tục xây dựng cuộc sống thịnh vượng.

Tử vi thứ Năm ngày 21/9/2023 của 12 con giáp: Mão hoan hỷ nhận nhiều tài lộc, Ngọ công việc thuận lợi bất ngờ, Thân tình duyên viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Năm ngày 21/9/2023 hôm nay, trong công việc, tuổi Tuất cảm thấy tinh thần thoải mái, đầu óc thông thoáng, đường học hành, thi cử, đòi quyền lợi công việc sắp tới sẽ may mắn. Nhờ đó hiệu quả công việc nâng cao, được ghi nhận nhưng cần chút dũng khí nữa để thành công hơn.

Vận trình tài lộc tuổi Tuất cũng khá tốt. Nhất là những người làm trong lĩnh vực buôn bán kinh doanh sẽ có cơ hội để lấp đầy túi tiền, tính tình thoải mái buôn may bán đắt. Tuy nhiên những người cần giao dịch lớn thì nên cẩn thận giấy tờ, đừng sơ sài kẻo mất tiền oan.

Vận trình tình cảm đôi lứa có cơ hội được hâm nóng. Những cặp đôi nào chuẩn bị đón thêm thành viên mới trong gia đình sẽ được tổ tiên phù hộ, bình an vô sự. Ngoài ra bản mệnh cũng cần quan tâm đến con cái nhiều hơn để con không bị tủi thân.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Dần

Tử vi thứ Năm ngày 21/9/2023 của 12 con giáp: Mão hoan hỷ nhận nhiều tài lộc, Ngọ công việc thuận lợi bất ngờ, Thân tình duyên viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Năm ngày 21/9/2023 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ tài lộc cực vượng, Thân sự nghiệp thăng tiến, Ngọ tiểu nhân rình rập, tiền bạc hao hụt

Tử vi thứ Năm ngày 21/9/2023 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ tài lộc cực vượng, Thân sự nghiệp thăng tiến, Ngọ tiểu nhân rình rập, tiền bạc hao hụt

Tử vi ngày mới 21/9/2023 của 12 con giáp cho thấy, tuổi Tỵ tài lộc cực vượng, tuổi Thân sự nghiệp thăng tiến, tuổi Ngọ tiểu nhân rình rập, phá bĩnh.

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