Sao cát tinh chiếu mệnh, Thần tài cưng như trứng, top con giáp có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 10/04/2022 07:45

3 con giáp này vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Tuổi Thìn

Đây là một tháng khá bận rộn với những người tuổi Thìn. Sự nghiệp của họ sẽ có những bước tiến mới, với khối lượng công việc tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, họ cũng dễ gặp rắc rối nơi công sở do "va chạm" với đồng nghiệp hoặc cấp trên.

Trong tháng này, đặc biệt là 12 ngày tới người tuổi Thìn nên học cách kiềm chế cảm xúc, ẩn mình chờ thời. Họ cần tập trung vào mấu chốt công việc, đừng vì ý muốn nhất thời mà gây hấn với những người xung quanh. Ngoài ra, nếu có người trẻ tuổi đến xin lời khuyên, họ nên giúp đỡ hết mình để tích đức cho bản thân.

Tuổi Dậu

12 ngày tới, người tuổi Dậu sẽ bước vào vận khí tốt lành, không những gặp được quý nhân mà còn có thần tài chiếu cố nồng hậu. Thời gian tới, chỉ cần tuổi Dậu tiếp tục vững tâm, chăm chỉ và nỗ lực không ngừng thì mọi thứ sẽ thăng hoa bất ngờ.

Sao cát tinh chiếu mệnh, Thần tài cưng như trứng, top con giáp có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay trong 12 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong vòng 3 tháng tới, tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội tăng thêm thu nhập, những người làm công ăn lương sẽ được thăng hoa tiến chức. Còn những người làm ăn kinh doanh sẽ có cơ hội kiếm thêm nhiều tiền, nếu đầu tư thì tỷ suất lợi nhuận cao. Ngoài ra, với sự giúp đỡ của quý nhân, việc tìm kiếm của cải trở nên dễ dàng hơn, đạt được mục tiêu trong năm nay. 

Tuổi Sửu

Thoát khỏi năm tuổi với hạn Thái Tuế và vòng hạn Tam Tai, bước vào năm 2022 vận trình tuổi Sửu có nhiều tín hiệu khởi sắc. 12 ngày tới một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Có thể nói tuổi Sửu nếu chú tâm làm ăn thì cuộc sống sẽ chỉ có khá lên, thậm chí còn là 1 trong những con giáp giàu có, sung túc nhất năm. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm rất thích hợp cho những người tuổi Sửu muốn khởi nghiệp kinh doanh.

Về mặt tình duyên, người tuổi Sửu là những người nghiêm túc và khá dè dặt, thường có xu hướng giấu giếm tình cảm của mình. Song năm Nhâm Dần là lúc vận đào hoa nở rộ, giúp họ có cơ hội gặp được người hợp ý, dễ đi đến hôn nhân, nhất là từ tháng 5 trở đi.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo

Tử vi 3 ngày (11/4-13/4) - Hễ bước ra đường là hốt hết lộc lá trời ban, 3 con giáp may mắn, đón sự giàu sang bất thình lình, hễ bước ra cửa là vàng theo chân tiêu xài không hết, tha hồ hưởng phú quý

Tử vi 3 ngày (11/4-13/4) - Hễ bước ra đường là hốt hết lộc lá trời ban, 3 con giáp may mắn, đón sự giàu sang bất thình lình, hễ bước ra cửa là vàng theo chân tiêu xài không hết, tha hồ hưởng phú quý

3 ngày tới 3 con giáp này sẽ nhận được sự trợ giúp của các quý nhân, do đó công việc vô cùng thuận lợi, thu nhập do đó mà cũng tăng lên đáng kể.

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